原日出子、“1日限定”でストレートボブヘアに 美容院でイメチェン「さらに輝いていますね」「めっちゃ綺麗」
俳優の原日出子（66）が4日、自身のインスタグラムを更新。美容院に出かけたことを明かし、“久しぶり”というストレートボブヘア姿のイメチェンショットを披露した。
【写真】「めっちゃ綺麗」“新鮮な”ストレートボブヘア姿の原日出子
原は「今日は明後日クランクインする撮影のためにいつもお世話になっている美容院で カラーリングとトリートメントをしてもらいました」と、新しい作品のスタートに向けて髪色や質感を整えたことを報告。
「最近クリクリパーマヘアでお手入れもせずずっと撮影で毎回バリバリにスプレーされてたので一回リセット」「アイロンで伸ばして癖毛のボリュームも調整してもらいました」と撮影現場での舞台裏を明かしつつ、丁寧にヘアケアを施した最新の自撮りショットを披露した。
スタイリングの仕上がりについては「なので今日だけストレートボブ」と解説し、施術後の貴重なストレート姿であることを紹介。さらに「次の約束までの時間をハッピーアワーでつぶしてますw」と、プライベートのひとコマもハッピーにつづった。
コメント欄には「さらに輝いていますね」「めっちゃめっちゃ綺麗」「素敵」「見惚れちゃった」などの声が寄せられている。
【写真】「めっちゃ綺麗」“新鮮な”ストレートボブヘア姿の原日出子
原は「今日は明後日クランクインする撮影のためにいつもお世話になっている美容院で カラーリングとトリートメントをしてもらいました」と、新しい作品のスタートに向けて髪色や質感を整えたことを報告。
「最近クリクリパーマヘアでお手入れもせずずっと撮影で毎回バリバリにスプレーされてたので一回リセット」「アイロンで伸ばして癖毛のボリュームも調整してもらいました」と撮影現場での舞台裏を明かしつつ、丁寧にヘアケアを施した最新の自撮りショットを披露した。
スタイリングの仕上がりについては「なので今日だけストレートボブ」と解説し、施術後の貴重なストレート姿であることを紹介。さらに「次の約束までの時間をハッピーアワーでつぶしてますw」と、プライベートのひとコマもハッピーにつづった。
コメント欄には「さらに輝いていますね」「めっちゃめっちゃ綺麗」「素敵」「見惚れちゃった」などの声が寄せられている。