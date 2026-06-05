佐々木希、20年分の美しさを一枚に 未公開カットを“高級額装”で20枚限定発売へ
モデル・俳優の佐々木希（38）が、デビュー20周年を記念したプレミアムアート作品「NOZOMI SASAKI MUSEUM COLLECTION」を発売することが決定した。
【写真】佐々木希「Bタイプ」ショット！20枚限定で発売
同商品は、20年にわたる活動への感謝を込めて制作された特別企画。未公開カットを使用し、富士フイルムの最高峰プリント技術による超光沢クリスタルペーパーに高精細プリントした作品を、高級感のあるミュゼフレームに額装した。
ラインアップは異なるビジュアルを採用した「Aタイプ」と「Bタイプ」の2種類。それぞれ限定10部のみの販売となり、佐々木本人の直筆サインとシリアルナンバーが入るプレミアム仕様となっている。
フレームには、美術館展示をイメージしたアルミ製の「ミュゼフレーム」を採用。華やかさと上品さを兼ね備えたヘアラインゴールド仕様で、壁掛け用の吊り金具と吊り紐も付属する。
価格は各5万5000円（税込）。6月6日午後6時から予約受付を開始し、7月4日午後11時59分まで販売予定となっているが、各10点限定のため予定数に達し次第終了となる。商品の発送は8月中旬以降を予定している。
デビューから20年。モデル、俳優として第一線を走り続けてきた佐々木の軌跡を切り取った貴重な未公開カットが、アート作品としてファンのもとへ届けられる。
【写真】佐々木希「Bタイプ」ショット！20枚限定で発売
同商品は、20年にわたる活動への感謝を込めて制作された特別企画。未公開カットを使用し、富士フイルムの最高峰プリント技術による超光沢クリスタルペーパーに高精細プリントした作品を、高級感のあるミュゼフレームに額装した。
フレームには、美術館展示をイメージしたアルミ製の「ミュゼフレーム」を採用。華やかさと上品さを兼ね備えたヘアラインゴールド仕様で、壁掛け用の吊り金具と吊り紐も付属する。
価格は各5万5000円（税込）。6月6日午後6時から予約受付を開始し、7月4日午後11時59分まで販売予定となっているが、各10点限定のため予定数に達し次第終了となる。商品の発送は8月中旬以降を予定している。
デビューから20年。モデル、俳優として第一線を走り続けてきた佐々木の軌跡を切り取った貴重な未公開カットが、アート作品としてファンのもとへ届けられる。