「恵比寿★マスカッツ」の元メンバーとしても活動した元グラビアアイドルで、現在はインスタグラムのフォロワー数134万人超をほこるセレブ系インフルエンサーの濱野りれが5日、インスタグラムを更新。第2子妊娠を報告した。

濱野は「この度、第二子を授かり、無事に安定期を迎えることができましたのでご報告させていただきます」とし、お腹がふっくらした近影やエコー写真をアップ。「授かりものだからこそ期待しすぎず、穏やかな気持ちで待とうと思っていましたが、やはり期待してしまうのが人間というもので、精神的にも不安的な時期があったと思います。そんな私を支えてくれた主人には感謝の気持ちしかありません」とつづった。

重いつわりに苦しんだ時期を振り返りつつ「今年授かり、今年産まれるというスピード感にまだ実感が湧きませんがこうしてご報告できる日を迎えられたことを嬉しく思います」としみじみ。「お腹の中の小さな命と、第一子との最後の家族3人の時間を大切にしながら、残りの妊婦生活も楽しみたいと思います」とつづり、「これからも暖かく見守っていただけたら嬉しいです」と呼びかけた。

濱野は22年に結婚。24年11月に第1子となる男児を出産した。