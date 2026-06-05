作詞家の秋元康氏（68）が、4日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。昨夏国家資格を取得していたことを明かした。

タモリ（80）とともに出演し、近況についてトーク。「今もうヨットはやってないんですか？」と質問すると、タモリは「ヨットはもうやってないねえ」と回答。すると秋元氏は「僕は去年の夏、1級船舶取ったんですよ」と1級小型船舶操縦士の資格を取得したことを明かした。

タモリが「ずいぶん遅いね」と60代後半での挑戦に驚くと、秋元氏は「やっぱり、60過ぎてから新しいことをやろうと思って。だんだん年取ると初めてがなくなるじゃないですか」と受験理由を説明。勉強については「あれが難しくて、海図。難しいですね、あれ。2枚の三角定規を合わせながら。あれ難しいです」と振り返った。

また「最終的に68になって分かりましたけど、時間ですよね。どうしても仕事とかいろんなものを詰め込んじゃうじゃないですか」と仕事中心の生活を省みたようで、「その呪縛から逃れないと、人生を消費するというか。あっという間ですもんね」と話していた。