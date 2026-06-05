奥智哉×杢代和人　Ｗ主演！「君は夏のなか」清涼感たっぷりなメインビジュアル公開＆共演者を解禁！さらに、先行試写会＆制作発表記者会見へご招待！

２０２６年７月１日(水)深夜２４時３０分～放送スタート！

放送後、TVer にて無料見逃し配信

U-NEXT にてどこよりも早く 1 週間独占先行配信

奥智哉×杢代和人 Ｗ主演！

男子高校生２人が紡ぐ、ピュアで眩しい青春恋愛劇







清涼感たっぷりなメインビジュアル公開＆共演者を解禁！

さらに、先行試写会＆制作発表記者会見へご招待！

Ⓒ古矢渚・一迅社／「君は夏のなか」製作委員会

テレ東では7月1日(水)から、ドラマNEXT「君は夏のなか」(毎週水曜深夜24時30分～)を放送します。

原作は、BL界で数々の話題作を生み出してきた古矢渚による同名作。BLマンガを年間100冊以上読んでいる女性たちを中心に、電子書籍ストア「BOOK☆WALKER」スタッフが厳選した「【2026年最新】BL漫画おすすめ46選＆ランキング！」にも選ばれた人気作品。BL界でピュアな作品の代表格として瞬く間に話題となり、何度も重版を重ねた人気作を、この度、初の映像化いたします！共通の趣味を持つ男子高校生、渉と千晴のひと夏の恋愛模様を甘く爽やかに描いた、夏の暑さも吹き飛ばす、清涼感あふれる青春恋愛劇が、この夏開幕！

どこにでもいる普通の高校生で、人よりちょっとだけ不器用でまっすぐな性格の戸田渉役に奥智哉。もう一人の主演、誰もが振り返る学年一の人気者で、実は渉に対してある想いを抱える佐伯千晴役を杢代和人が演じることは既報のとおりですが…この度、渉、千晴の恋愛模様に影響を与えていく共演者を解禁！

Ⓒ古矢渚・一迅社／「君は夏のなか」製作委員会

上段左から：芳村宗治郎、平川聖大、駒井蓮

下段左から：今井柊斗、大下ヒロト

渉の中学時代からの親友で、成績優秀な関口佳祐役に芳村宗治郎、同じく渉の友人で、明るい性格のスポーツマン・平岡大輝役に平川聖大、そして、渉の数少ない女友達で、良き理解者の浅田実花役に駒井蓮が決定しました。さらに、二人の大学編から登場し、重要な役柄となるキャストも決定！千晴の友人で、映画研究部に所属しながら、映画監督を目指している秋吉夕役に今井柊斗、渉のバイト先の先輩で、渉を気にかけてくれている新見聡役を大下ヒロトが演じます！

渉と千晴の恋愛模様にどのような影響を与えていくのか…。個性豊かなキャストで織りなす、ピュアで眩しい青春恋愛劇をぜひご覧ください！

清涼感たっぷりなメインビジュアル解禁！

この度、メインビジュアルが完成いたしました！キラキラと輝く波打ち際に包まれながら、清涼感あふれる夏のなかに溶け込む渉と千晴。寄り添いながらどこか遠くを見つめる美しい横顔は、まだ見ぬ二人だけの未来を想像させるような、美しいビジュアルになっております。

聖地巡礼を通して描かれる二人の関係性の変化をお楽しみください！

先行試写会＆制作発表記者会見にご招待！

U-NEXT先行配信直前の6月22日(月)に、第1話の先行試写会と制作発表記者会見の実施が決定いたしました。「ドラマ君夏」をひと足先に観ていただき、宣伝にご協力いただける方を抽選でご招待いたします！

開催日： 2026年6月22日（月）

場所：都内某所

登壇者：奥智哉 杢代和人（予定）

応募受付期間：6月5日(金)12時～6月11日(木)23時59分

※時間と場所は当選者のみお知らせいたします。

≪出演者コメント≫

■芳村宗治郎 ／ 関口佳祐役

渉のクラスメートで、中学時代からの親友。

渉と平岡に勉強を教えるほど成績優秀で、なんでも完璧にこなす。

あだ名は「ぐっち」

Ⓒ古矢渚・一迅社／「君は夏のなか」製作委員会

＜芳村宗治郎コメント＞

ぐっちこと関口佳祐役、芳村宗治郎です。

ぐっちは作品の中で箸休めとなるようなキャラクターです。男子高校生らしくはっちゃけていて、渉、平岡と共にバカな話を永遠に繰り返して青春をしています。

撮影外でも三人でいろいろな話をしながら、その仲の良いイメージを作品にぶつけています！ぐっちにとっての渉はかけがえのない親友です。

渉と佐伯、二人の雰囲気や空気感とはまた違った三バカのやりとりを箸休めとしてご覧ください。

■平川聖大 ／ 平岡大輝役

渉のクラスメートで明るい性格のムードメーカー。柔道をやっているスポーツマン。

Ⓒ古矢渚・一迅社／「君は夏のなか」製作委員会

＜平川聖大コメント＞

平岡大輝役で出演させていただきます、平川聖大です。

季節も徐々に暖かくなってきましたが、この作品は心温かくも爽やかな青春を感じられる素敵なドラマです！

そして渉、関口、平岡、浅田のアオハルなワチャワチャがとても愛らしいので、ぜひそこにも注目してみてください。

皆様に「平岡推せる！」と思っていただけるよう、演じていきたいと思います。頑張ります！

■駒井蓮 ／ 浅田実花役

渉のクラスメートで良き理解者。的確で冷静なツッコミをいれるサバサバ女子。

Ⓒ古矢渚・一迅社／「君は夏のなか」製作委員会

＜駒井蓮コメント＞

出演が決まった際は、ああ、今年の夏はとても瑞々しくてかけがえのない夏になるだろうな、と思いました。

撮影中も、同じクラスのメンバーとお芝居をする中で、10代にしかない心の機微や無鉄砲さがカタチになっていくのがとても楽しく、渉や佐伯くんの姿にも彼らなりの揺れや逞しさがあって、より一層応援したくなりました。

皆さんも是非、この夏を共に駆け抜けていただけたら嬉しいです。

■今井柊斗 ／ 秋吉夕役

千晴の大学の友人。大学では映画研究部に所属していて、映画監督を目指している。

Ⓒ古矢渚・一迅社／「君は夏のなか」製作委員会

＜今井柊斗コメント＞

この度、秋吉夕役を演じさせていただきます、今井柊斗です。

出演が決まった際に原作を読ませていただき、主人公である渉と千晴の二人が、ピュアで繊細に透明感を放ちながら紡いでいくストーリーに尊さと温かさを感じました。

僕が演じる秋吉という役も、彼らと同じ時間をピュアに過ごしながら、さまざまな感情を与えてくれる存在です。

是非、放送を楽しみにしていただけたら嬉しいです。

■大下ヒロト ／ 新見聡役

渉のバイト先の先輩。渉のことを何かと気にかけており、公私ともにいろいろ教えてくれる。

Ⓒ古矢渚・一迅社／「君は夏のなか」製作委員会

＜大下ヒロトコメント＞

初めまして。大下ヒロトです。僕は、渉君のバイト先の先輩・新⾒聡を演じます。

6月とは思えない暑さの中、汗をかきながら、「ふぅー」と深呼吸をしながら撮影をしております。

新見は少し年上の先輩なので、2人の関係性を温かく見守っていきたいと思っております。

是非、よろしくお願いいたします！

≪イントロダクション≫

あの夏の日、確かに君はそこにいたー

「映画が好き」。たったそれだけの共通点から意気投合した、至って普通の高校生・渉と、学年一のイケメンで大人びた雰囲気を持つ千晴。夏休みの「映画の聖地巡礼」をきっかけに、２人はひと夏の特別な時間を過ごすことに。

そんな楽しい聖地巡礼は、いつしか２人の想いが交差する出来事へと発展していきー

戸惑いながらも「人を好きになること」に向き合う２人。

何気ない日常が、たった１人の存在によって色づいていくー

清涼感あふれるピュアで眩しい青春恋愛劇が開幕！

≪番組概要≫

【タイトル】 ドラマNEXT「君は夏のなか」

【放送日時】 2026年7月1日（水）スタート 毎週水曜深夜24時30分～25時00分

【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【配信】 動画配信サービス「U-NEXT」で 6月 24 日(水)夜 9 時より、各話 1 週間独占先行配信

▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！

★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★

▶TVer： https://tver.jp/series/sr7gs7svfk

▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

【原作】 古矢渚『君は夏のなか』『君と夏のなか』（一迅社）

【主演】 奥智哉 杢代和人

【出演】 芳村宗治郎 平川聖大 駒井蓮 今井柊斗 大下ヒロト

【脚本】 齊藤よう(テレ東「40までにしたい10のこと」)

【監督】 佐々木梢(朝日放送テレビ「シュガードッグライフ」)

芳賀俊(テレ東「２５時、赤坂で Season２」)

【音楽】 小山絵里奈（テレ東「40までにしたい10のこと」）

【チーフプロデューサー】 都筑真悠子(テレビ東京)

【プロデューサー】 千葉貴也(テレビ東京) 佐々木梢(テレパック) 近見哲平(テレパック)

【制作】 テレビ東京 / テレパック

【製作著作】 「君は夏のなか」製作委員会

【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/kiminatsu_tx/

【公式SNS】 @tx_doramanext

X : https://x.com/tx_doramanext

Instagram : https://www.instagram.com/tx_doramanext/

TikTok : https://www.tiktok.com/@tx_doramanext

【ハッシュタグ】 #ドラマ君夏

