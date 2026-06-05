「SEALOOK」初のコラボカフェ開催決定！

ツリービレッジ東京店にて2026年6月13日（土）～7月3日（金）

©MILLION VOLT, The Pinkfong Company. All Rights Reserved.

テレ東にて毎週水曜深夜24:00「あにレコTV」内で放送中の「SEALOOK(シールック)」のコラボカフェが開催決定！ツリービレッジ東京店にて2026年6月13日（土）～7月3日（金）までの期間で開催します。アザラシたちに囲まれた中、SEALOOKの世界観あふれるフードとドリンクをお楽しみください。

『SEALOOK』CAFE＆SHOP概要

■店舗：ツリービレッジ東京店（東京スカイツリータウン 東京ソラマチ4階）

■店舗所在地 ：東京都墨田区押上1-1-2 東京スカイツリータウン・ソラマチ ウエストヤード4F

■開催期間：2026年6月13日（土）～7月3日（金）

■営業時間 ：9:00～21:00（カフェは10:00オープン）

■内容：カフェメニュー、グッズ販売、フォトスポットなど

■HP：https://tree-village.jp/news/014464.html

コラボカフェメニュー

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＜『SEALOOK』CAFE＆SHOP コラボカフェメニュー＞

カフェメニュー購入特典

「メニュー1品ご注文につき、特典「オリジナルステッカー」（全6種）をランダムで1点プレゼント！」

※特典は準備枚数に達し次第、配布終了とさせていただきます。

※ランダムでのお渡しになるため、絵柄は選べません。

ドットザラシによるグリーティング

SEALOOKの人気キャラクターであるドットザラシが登場！6月20日（土）限定で着ぐるみグリーティングを開催します。

開催日時：6月20日（土） 11:30～、13:30～、15:30～（1日3回実施）

※各回15～20分程度を予定しております。

※告知なく変更する場合がございます。

グッズラインナップ

かわいらしいSEALOOKのグッズがもりだくさん！

本イベントで初店頭販売となるグッズも登場します。

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≪『SEALOOK』とは≫

「ピンキッツ」、「ベイビーシャーク」、「ベベフィン」など子供に大人気のコンテンツを展開し、YouTube累計登録者数3億万人を達成したグローバルファミリーエンターテインメント企業「ピンクフォンカンパニー」（The Pinkfong Company,Inc.／本社：韓国・ソウル、CEO：Min Seok Kim）がアニメーションスタジオのMillion Voltと共同制作した没入型3D観察アニメーション「SEALOOK（シールック）」。

地球の果ての氷河の上でゆったりと過ごす、似ているけどそれぞれ違う個性を持つアザラシたち。彼らの突拍子もなくにぎやかな日常生活を描いたノンバーバル(非言語コミュニケーション)なショートアニメーションです。言語の壁を越えて楽しめる直感的な演出と普遍的なストーリーで世界中の視聴者から支持を集め、シーズン1・シーズン2を展開。YouTubeチャンネルは開設から約100日でゴールドボタンを達成し、登録者数は930万人を突破するなど、世界的な人気を獲得しています。

【タイトル】 「SEALOOK」

【放送】 テレ東にて毎週水曜深夜24:00「あにレコTV」内で放送中

【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/anime/sealook/

【公式X】 https://x.com/Sealook_jp

【公式Instagram】https://www.instagram.com/sealook.jp

【公式TikTok】https://www.tiktok.com/@sealook_official

【公式Online Store】 https://global.sealookshop.com/

【コピーライト】 ©MILLION VOLT, The Pinkfong Company. All Rights Reserved.