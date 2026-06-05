◆米女子プロゴルフツアー メジャー第２戦 全米女子オープン 第１日（４日、カリフォルニア州リビエラＣＣ＝６６９９ヤード、パー７１）

第１ラウンドが行われ、渋野日向子（サントリー）が５バーディー、２ボギーの３アンダー６８をマークし、トップと２打差の３位と好スタートを切った。ジェニファー・カップチョ（米国）が６６をマークし単独首位に立った。

畑岡奈紗（アビームコンサルティング）は６９で回り、３打差の８位につけた。

７０の古江彩佳（富士通）、吉田優利（エプソン）、桑木志帆（大和ハウス工業）が１４位。

７１の高橋彩華（サーフビバレッジ）、佐久間朱莉（大東建託）は２９位。

７２の山下美夢有（花王）、岩井明愛（ホンダ）、荒木優奈（Ｓｋｙ）、神谷そら（郵船ロジスティクス）は４２位。

７４の小祝さくら（ニトリ）、後藤未有（大東建託）、尾関彩美悠（ＪＦＥスチール）が８５位。

７５の河本結（リコー）、菅楓華（ニトリ）は１０４位。

７６の西郷真央（島津製作所）、竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）、勝みなみ（明治安田）は１１８位。

笹生優花（アース製薬）、岩井千怜（ホンダ）、早川夏未（文化シャッター）は７７で１２７位、鈴木愛（セールスフォース）は７９の１４８位と出遅れた。

会場のリビエラＣＣは２０２８年ロサンゼルス五輪の舞台。日本からは過去最多の２３人が出場している。