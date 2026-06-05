◆米大リーグ Ｄバックス―ドジャース（４日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ドジャースのＭ・マンシー内野手（３５）が４日（日本時間５日）、脳しんとうの検査を受けるため負傷交代した。球団発表によると、息切れの症状もあるという。

大谷翔平投手（３１）がリアル二刀流の翌日で休養となったこの日、マンシーは敵地・Ｄバックス戦に「６番・三塁」で先発出場。５回２死で放った打球は一塁内野安打となったが、際どいタイミングとなり、ベースカバーに入った一塁手・バルガスと正面衝突。両者ともにしばらく立ち上がることができず、球場は騒然とした。その後はそろって負傷交代となると、センターのスクリーンには激突した映像が映し出され、ブーイングに包まれた。

ただ、２死一塁から７番ウォードが右越えの適時二塁打を放ってドジャースが先制。マンシーの代走で“緊急出場”したエスピナルが一塁から激走生還を果たした。さらにはラッシングにも中前適時打が生まれてこの回２点を奪った。

マンシーはこの日まで５６試合で打率２割５分１厘、２２打点、１４本塁打は大谷を上回ってチーム最多だった。