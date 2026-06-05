ポップカルチャーイベント＜TOKYO RAMBLE＞の1周年を記念した＜TOKYO RAMBLE 1st Anniversary＞が7月3日に開催となる。

＜TOKYO RAMBLE＞は、Future BassやHyper Pop、VTuber楽曲、アニソン、インターネットミュージックなど、ネットカルチャーを起点に広がった音楽シーンをリアルなフロアで共有することをコンセプトに掲げるイベントで、2025年7月にZEROTOKYOでスタートし、その後さまざまなイベントブランドとのコラボレーションを展開しながら、2026年4月からは東京・SHIBUYA XXIで毎月第1金曜日の定期開催を開始し、今回で1周年を迎えることとなった。

＜TOKYO RAMBLE 1st Anniversary＞では、第1弾出演者としてDJ WILDPARTY、nyankobrq、KAJI、LIN&Hylenをはじめ、小峯愛未、汐入あすか、DJマキシマムえいたそ（成瀬瑛美）、DJ chanmomo◎、多々良ゆら（Ma’Scar’Piece）、大森莉緒（Ma’Scar’Piece）といった面々がラインナップされている。クラブシーンからインターネットカルチャー、アイドルから声優まで異なるフィールドで活動するアーティストやクリエイターが一堂に結集し、ジャンルや肩書きを越え「好きな音楽でつながる場」が＜TOKYO RAMBLE＞だ。メイン会場となるSHIBUYA XXIに加え、同ビル内のSHIBUYA FOWSも使用するという2フロア構成での開催となり、これまで以上にスケールアップした内容が予定されている。

プロジェクトには、＜TOKYO RAMBLE＞を主催するNCG（日本コロムビアグループ）のChief Creative Officer（CCO）であり、AI特化型レーベル「NCG ENTERTAINMENT™」のプロデューサーを務めるAoKi ¹⁰⁴も参画する。NCGは、AIクリエイティブコンテスト「COLOTEK」やAI特化型レーベル「NCG ENTERTAINMENT™」などクリエイター支援を目的としたプロジェクトを展開してきており、＜TOKYO RAMBLE＞もその一環として、音楽や映像、イラストなど異なる分野のクリエイターが出会い、新たなコラボレーションや表現が生まれる場を目指しているものとなる。

なお1周年イベントに先駆けて、6月5日には＜TOKYO RAMBLE XXI vol.4＞がSHIBUYA XXIで開催される。定期開催を重ねてきたTOKYO RAMBLEにとって、1周年を目前に控えた節目の一夜となりそうだ。

＜TOKYO RAMBLE 1st Anniversary＞