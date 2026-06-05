森 大翔、新曲「純風」のデジタルリリース決定。このあとFM802「FRIDAY Cruisin’ Map!!」にて初オンエア
森 大翔が6月10日(水)0時に、「純風」をデジタルリリースすることが決定した。
本作は軽やかなアコースティックギターの音色に、やさしく透き通るメロディが重なり、森 大翔の進化を印象づける仕上がりとなっている。
そしてこの「純風」が、現在FM802で放送中の「FRIDAY Cruisin’ Map!!」（DJ：飯室大吾）で、本日このあと15時台に初オンエア。radikoを使えばスマホやPCでも聴くこともできる。
「純風」はライブ会場限定盤EP「薄明」にも収録されており、ライブ会場限定盤EP「薄明」は、本日6月5日(金)の＜森 大翔 LIVE「A day of YAMATO69/26」＞大阪 Music Club JANUSのライブ会場より発売開始となる。
22時には、リリースに先駆けて「純風」がTikTok、Instagramから先行配信される。Pre-add/Pre-saveも開始している。
「純風」」
Pre-add/Pre-save：https://yamato-mori.lnk.to/Jumpu
期間：6/5(金)12:00〜6/9(火)23:59
対象配信サイト：iTunes/Apple Music/Spotify/Amazon Music/YouTube Music
・オンエア番組情報
6月5日（金）15時台
FM802「FRIDAY Cruisin’ Map!!」
放送時間：12:00~18:00
https://funky802.com/fcm
https://radiko.jp/share/?sid=802&t=20260605150000
ライブ会場限定盤EP「薄明」
2026年6月5日(金) Release
PROA-101 ￥2,200(税込)
・収録曲
1.祝祭
2.純風
3.カケラ
4.22/22
5.ラウシ
＜森 大翔 LIVE「A day of YAMATO69/26」 ＞
2026年6月9日（火）
会場：SHIBUYA PLEASURE PLEASURE
SOLD OUT
追加公演
2026年6月5日(金)
会場：大阪 Music Club JANUS
開場 18:15 / 開演 19:00
SOLD OUT
料金：一般指定席 \4,500（D別） / U-23指定席 \3,500（D別）
＊U-23指定席は公演当日に23歳以下のお客様用のチケットになります。ご入場時、身分証の確認を行います。身分証の確認が取れない場合、一般スタンディングとの差額￥1,000をお支払いいただきます。
関連リンク
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