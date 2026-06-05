◆米大リーグ カブス７×―６アスレチックス（４日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

カブスが４日（日本時間５日）、３―６で迎えた９回に４点を奪って逆転し、劇的なサヨナラ勝ち。負ければ４連敗で地区最下位に転落する危機だったが踏みとどまった。本拠地での連敗も「８」で止めた。

”戦犯危機”から一気にヒーローになったのは「ＰＣＡ」の愛称で人気のピート・クローアームストロング外野手（２４）だ。先発した今永昇太投手（３２）が投げていた６回には、ランゲリアーズの飛球を見失い、結果的にランニングホームランとなって２点を追加された。リグレーフィールドは打球を見失うことが多い球場だが、ナイターでホームの選手とあって、防ぎたいミスだった。

それでも４点を追う直後の６回裏にそろいを放って反撃への一打。意地の一発を見せると、３―６で迎えた９回には打線がつながり、代打・鈴木誠也外野手（３１）も安打を放ってつなぐと、最後は再びクローアームストロングがサヨナラ打を放って試合を決めた。

大きく沸いた本拠地のファン。劇的な勝利にＰＣＡは「誰でも気持ちいいもの。本当によかった」とホッとしたようだった。