元Folder、Folder5のメンバーで、歌手でタレントのAKINAが2日、自身のインスタグラムを更新。子どもたちとの日常ショットを公開した。



【写真】うれしい悲鳴 母娘の互いの愛があふれてる

AKINAは2013年にタレント・ビビる大木と結婚。15年に第1子の長女を、24年に第2子次女を出産している。投稿したのは抱きつかれるショットと横に並んだ姿。「大きくなった。 長女、あっちゅまー！」と記し、「もうすぐ背、越されそう。 抱っこしたいけど、腰が悲鳴～。」と微笑ましい光景を伝えた。



もちろん、うれしい悲鳴には違いないが、「大きくなるって、素晴らしい。 でも、ちょっぴり寂しい。」と母としての偽らざる心境も明かす。「親になって、 どんどん手がかからなくなっていくことが、 嬉しいのに寂しいっていう気持ちを知ったよ。」と少し複雑な胸の内をのぞかせた。



25年4月の投稿では「長女に背、越されそう。 次女には、ゆっくり成長して貰いたいぜ。」と青空のビーチをバックに長女をハグするショット、デニムコーデに抱っこひも姿で次女を見つめる写真を添えて、思いを率直につづっている。



次女にも「『ただただ可愛い』なんて言っていたら、 あっちゅーまに、1歳半経っていた。」という。2人の子の姿に、「子どもたちの成長を見守りながら、 わたしもわたしで、精一杯成長していこう。」とやさしいママの目線で結んだ。



（よろず～ニュース編集部）