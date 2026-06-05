ディズニー＆ピクサー最新作『トイ・ストーリー5』の公開にあわせたスペシャルなカフェ「トイ・ストーリー5」OH MY CAFEが、2026年7月3日より東京、大阪、愛知、宮城にて順次期間限定オープンします。

おなじみのおもちゃたちにちなんだメニューをはじめ、新キャラクターをイメージしたポップでフォトジェニックなメニューがラインナップされます。

OH MY CAFE「トイ・ストーリー5」

オープン日：2026年7月3日より順次

予約金：税込770円

開催場所：東京（表参道・新宿）、大阪（梅田）、愛知（名古屋）、宮城（仙台）

ディズニー＆ピクサーの大傑作「トイ・ストーリー」シリーズ最新作『トイ・ストーリー5』の公開にあわせ、特別な世界観を体感できるスペシャルなカフェが開催されます。

ウッディやバズ・ライトイヤーといったおなじみの仲間たちに加え、作中に登場する個性豊かな最先端のおもちゃをイメージしたフードやドリンクが勢ぞろいします。

すべてのカフェメニューは塩分控えめで低糖質な、身体にやさしいレシピで開発されています。

さらに、ワクワク感がたまらないランダムグッズやファッション雑貨などのカフェオリジナルグッズ、豪華な各種特典も用意され、最新作の公開を華やかに盛り上げます。

＜ウッディ＞ウエスタンチキントマト

価格：1,890円(税込)

セピア調のウッディのフェイスをあしらったライスが目を惹く一品。

ウッディのポンチョをイメージしたチキントマトを組み合わせた、ノスタルジックな色合いのプレートに仕上げられています。

＜ジェシー＞カウガールサンドイッチ

価格：1,890円(税込)

カウ柄のパンがトレードマークの満足感のあるサンドイッチ。

ジェシーをイメージしたトマトとチキンマリネをトッピングし、愛馬のブルズアイをイメージした人参サラダが添えられています。

＜バズ軍団＞ON A MISSION PASTA

価格：1,890円(税込)

バズ軍団をイメージしたシルエットを贅沢にリムにあしらった、美しい色合いのクリームパスタ。

映画の壮大な世界観を表現したこだわりの一皿。

＜フォーキー＆カレン＞特別なウエディングケーキ

価格：1,590円(税込)

フォーキーとカレン・ビバリーの門出を祝う、白を基調とした華やかなウエディングケーキ。

色とりどりのトッピングをフラワーシャワーのように散らして、二人をお祝いする演出を楽しめます。

＜エイリアン＞グリーンバナナスプリット

価格：1,890円(税込)

バナナの間から顔をのぞかせたエイリアンが、まるでおもちゃ箱で遊んでいるかのようなデザート。

マスカットゼリーとキウイを添え、エイリアンをメロンシャーベットで表現したバナナスプリットです。

【前期期間限定】＜ウッディ＆バズ＞久しぶりだな、相棒バーガー

価格：2,090円(税込)

離れ離れになった最高の相棒が再び並ぶ、再会をテーマにしたハンバーガー。

それぞれのカラーをイメージして、ウッディはカレー風味、バズはバジル風味の具材をサンドしています。

【後期期間限定】＜ジェシー＞思い出の丘とチリコンカン

価格：1,890円(税込)

エミリーとの思い出の場所をイメージした、鮮やかなグリーンライスが特徴のプレート。

お豆をじっくり煮込んだ、やさしい味わいのチリコンカンを合わせて楽しめます。

＜ウッディ＞アップル＆ザクロ

価格：990円(税込)

ウッディのポンチョをイメージした、深みのあるザクロとリンゴのドリンク。

シャツの色をイメージしたオレンジが鮮やかにトッピングされています。

＜バズ＞抹茶ラテ

価格：990円(税込)

バズ・ライトイヤーをイメージした爽やかな色合いの抹茶ラテ。

ふんわりとしたミルクフォームをのせて、美しい二層に仕上げられています。

＜ジェシー＞マンゴーミルク

価格：990円(税込)

濃厚なマンゴーソースとミルクを組み合わせたドリンク。

ジェシーの衣装の配色を表現した、カウ柄がキュートな見た目も楽しい一杯です。

＜テック・トリオ＞レモンスカッシュ

価格：990円(税込)

注目のハイテクおもちゃ「テック・トリオ」をイメージしたメニュー。

どこか懐かしさを感じる喫茶店風のレモンスカッシュです。

＜リリーパッド＞バタフライピーティー

価格：990円(税込)

最先端タブレットである「リリーパッド」のディスプレイの青をイメージしたバタフライピーティー。

付属のストロータグはフォトフレームとしても使用できます。

テイクアウトボトルドリンク

価格：1,890円(税込)

お持ち帰り可能なオリジナルデザインのボトルで提供されます。

中身はさっぱりとした「ピーチルイボスティー」となっており、店内・テイクアウトどちらでも注文可能です。

オリジナルカップドリンク

価格：990円(税込)

オリジナルデザインのリユースカップで提供するドリンク。

中身はアイスコーヒー、アイスルイボスティー、りんごジュースから好きなものを選べます。

ホットミルク

価格：690円(税込)

オリジナルガラスマグで提供されるあたたかいホットミルク。

ガラスマグのデザインは2種からランダムでの提供となり、追加料金を支払うことで購入も可能です。

ホットミルク（別デザイン）

価格：690円(税込)

ほっと一息つける、オリジナルガラスマグ入りのホットミルク。

食事の合間やデザートと一緒に楽しむのにもぴったりな一杯です。

ホットルイボスティー

価格：690円(税込)

オリジナルガラスマグで提供されるホットルイボスティー。

こちらのガラスマグも2種ランダムでの提供となり、スーベニアとして追加購入が可能です。

ホットコーヒー

価格：690円(税込)

オリジナルガラスマグで提供される香り高いホットコーヒー。

お気に入りのメニューと一緒に、映画の余韻を楽しみながら優雅な時間を過ごせます。

充実の限定スーベニアラインナップ

メニューと一緒に購入できる魅力的なスーベニアも多数ラインナップされています。

すべてのフードやドリンクメニューに連動した、ここでしか手に入らない限定アイテムです。

つながるストローチャーム（ランダム13種）

価格：税込660円

すべてのドリンクメニューとセットで購入できる、集めて楽しいストローチャーム。

1ドリンクにつき13点まで購入可能です。

アクリルマドラー（ランダム6種）

価格：税込990円

カラフルでポップなデザインが施されたアクリル製のマドラー。

すべてのドリンクメニューとセットで、1ドリンクにつき6点まで購入可能です。

ガラスマグ（全2種）

価格：税込2,420円

ウッディやバズ・ライトイヤーたちが描かれた、透明感が美しいガラスマグ。

すべてのドリンクメニューとセットで、1ドリンクにつき1点まで購入できます。

プレート

価格：税込2,970円

おもちゃたちが大集合した賑やかなデザインの限定プレート。

すべてのフードまたはデザートメニューとセットで、1メニューにつき1点まで購入可能です。

白雲石コースター

価格：税込1,320円

吸水性に優れた、上品な質感が魅力の白雲石コースター。

すべてのドリンクメニューとセットで、1ドリンクにつき1点まで購入できます。

ファブリックランチョンマット

価格：税込1,870円

テーブルを華やかに彩る、布製の特製ランチョンマット。

すべてのフードまたはデザートメニューとセットで、1メニューにつき1点まで購入可能です。

こだわりが詰まったカフェオリジナルグッズ

カフェ限定のデザインを使用した、特別感満載のオリジナルグッズが豊富に展開します。

日常使いできる雑貨からコレクターズアイテムまで、ファン必見のアイテムが勢ぞろいです。

アクリルキーホルダー（ランダム5種）

価格：税込770円

バッグや鍵に付けて楽しめる、スクエア型のアクリルキーホルダー。

どのおもちゃが出るか開けるまで分からないランダム仕様です。

ステッカー（ランダム10種）

価格：税込605円

個性豊かなおもちゃたちが星型の中に描かれた、ポップなダイカットステッカー。

ノートやスマートフォンなどに貼ってカスタマイズを楽しめます。

ビッグラメ缶バッジ（ランダム12種）

価格：税込880円

キラキラと輝くラメ加工が施された、存在感抜群の大きめな缶バッジ。

たくさん集めてコレクションしたくなるデザインに仕上げられています。

テレビ型マグネット（ランダム7種）

価格：税込990円

レトロなテレビの画面におもちゃたちが映り込んだような、ユニークな形のマグネット。

お部屋のインテリアのワンポイントとしても大活躍します。

ルームキューブ（全6種）

価格：税込各1,320円

おもちゃたちのイラストが立体的に楽しめる、積み木のようなルームキューブ。

お好みのキャラクターを並べて、自分だけの可愛い子ども部屋のような空間を再現できます。

バンダナハンカチ

価格：税込1,760円

爽やかなブルーの背景におもちゃたちが散りばめられた、マルチに使えるバンダナハンカチ。

ハンカチとしてはもちろん、お弁当を包むのにも最適なサイズ感です。

巾着

価格：税込1,430円

小物の整理にとても便利な、使い勝手の良い布製巾着。

表と裏で異なるアートがデザインされており、両面の魅力を楽しめます。

エコバッグ

価格：税込2,750円

大容量で毎日のお買い物に重宝する、お洒落な総柄エコバッグ。

折りたたんでコンパクトに持ち運べるため、お出かけの際の常備バッグに最適です。

缶入りキャンディ（10個入り）

価格：税込1,512円

可愛いイラストが描かれた缶の中に、美味しいキャンディが10個入っています。

食べ終わった後の缶は、小物入れとして大切に使用できます。

紙ショッパー

価格：税込220円

カフェのメインビジュアルとロゴが大きくプリントされた、オリジナルの紙製ショッパー。

お土産やグッズをまとめて持ち帰るのに非常に便利です。

7月31日より登場する「MENU」アートの限定グッズ

カフェの後半期間をさらに盛り上げるため、2026年7月31日より新しいグッズが多数登場します。

カフェメニューをモチーフにした可愛いイラストが満載のラインナップです。

めじるしチャーム（MENU）（ランダム6種）

価格：税込660円

※2026年7月31日販売開始予定

傘やペットボトルなど、自分の持ち物の「めじるし」として大活躍する可愛いチャーム。

カフェメニューのミニチュアのようなデザインが魅力的な全6種です。

巾着（MENU）

価格：税込1,430円

※2026年7月31日販売開始予定

メニューアートを散りばめた、後半期間から仲間入りする特製巾着。

バッグの中を整理整頓するのにもちょうどいい、持ち運びやすいサイズ感となっています。

マスキングテープセット（MENU）

価格：税込990円

※2026年7月31日販売開始予定

可愛いメニューイラストが描かれたマスキングテープのセット。

手帳や手紙のデコレーションなど、様々なシーンで大活躍します。

クッションカバー（ウッディ・バズ・ライトイヤー）

価格：税込各4,400円

※オンライン先行販売、2026年7月31日店舗販売開始予定

ウッディとバズ・ライトイヤーのイラストがそれぞれ大きく描かれた、お部屋を一気に賑やかにするクッションカバー。

裏面はカラフルな総柄デザインになっており、気分に合わせて2つの表情を楽しめます。

その他の注目アイテム

●アクリルクロック 税込4,950円（※オンライン先行販売、7月31日店舗販売開始予定）

●Tシャツ（MENU） 税込4,950円（※7月31日販売開始予定）

見逃せない豪華な各種利用特典

カフェの開催を記念して、ファンに嬉しい様々な限定特典が用意されています。

事前予約を利用し、メニューを注文した方を対象に「オリジナルスクエア缶バッジ（ランダム6種）」が1点プレゼントされます。

なお、7月31日より絵柄が切り替わります。

ドリンクメニューを注文した方を対象に「オリジナル紙コースター（全5種）」がランダムで1枚プレゼントされます。

こちらも7月31日より新しい絵柄へと切り替わります。

カフェオリジナルグッズを税込4,400円以上お買い上げいただいた方には、「オリジナルショッパー」を1会計につき1枚プレゼント。

数量限定のため、無くなり次第終了となります。

ディズニー＆ピクサーの最新映画『トイ・ストーリー5』を鑑賞した後は、作品の余韻にたっぷり浸りながら、身体にやさしいメニューや可愛い限定グッズと共に、特別な楽しい時間が過ごせます☆

OH MY CAFE「トイ・ストーリー5」の紹介でした。

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