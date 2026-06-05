8歳の女の子が段ボールで手作りした冷蔵庫が妙にリアルだと、SNSで話題を集めている。

【映像】8歳娘が手作りした「生活感あふれる冷蔵庫」の全貌

投稿したのは、Rimiさん(@2017Rimi)。娘さんが手作りした段ボール製の冷蔵庫の画像を「娘の冷蔵庫に生活感でてきた」とXに投稿した。

段ボールで組み立てられた3段の冷蔵庫で、その上には電子レンジがあり、まるで本物の冷蔵庫のようなリアルな日常感が漂っている。

突如現れたアパート感…最下段には“謎の亀”も

投稿には約5万件の“いいね”（※6月4日12時時点のデータ）が付けられたほか、「上の電子レンジとラップがリアル」「一人暮らしかな？現役で使っている感じがします」「亀入ってね？w」などの声が寄せられている。

ニュース番組『わたしとニュース』は、投稿主を取材。「リビングの一角に“突然アパート暮らし”の雰囲気が現れ謎の頼もしさを感じた。私が仕事をしている間だったので、正確にはわかりませんが、30分もかかっていないのでは…電子レンジは、私と娘で一緒に15分くらいで作りました」と語り、「それぞれ『空』のもの。冷蔵庫をよりそれらしくするために、空き容器を欲しがったのであげました」と話している。

また、冷蔵庫の最下段にいる亀については、「亀は、おもちゃの亀で娘が色付けをしたものです。なぜ入っているのかは不明ですが、出すといつのまにかまた入っています」と話している。（『わたしとニュース』より）