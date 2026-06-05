プリンス、未発表音源10曲収録のニューアルバム『Timeless』発売決定 40年にわたるレコーディングを収録
2016年4月21日に惜しまれながらも57歳の若さで急逝したプリンスの新たなアルバム『Timeless』が、8月28日にリリースされることが発表された。
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同作には4月に発表された「With This Tear」ほか、プリンスの伝説的な「Vault（保管庫）」から発掘された未発表音源全10曲を収録予定。1977年から2016年にかけて録音された楽曲を集めた今作は、キャリアのあらゆる時代を網羅する初の作品で、ミネアポリスで天才少年としてスタジオレコーディングを始めた初期の作品から、晩年のレコーディングまで約40年にわたるプリンスの芸術的進化を辿る内容となる予定だ。
国内盤のみ高品質のBlu-spec CD2仕様かつ初回生産限定紙ジャケット仕様で発売予定。またアナログレコード（黒盤）も輸入盤国内仕様で発売予定で、両タイトルとも歌詞、対訳、解説、考察付きとなる。
また、ニューシングル「Stone」も配信がスタートした。1995年春に録音された未発表作品で、Sandra St. Victor、Tom Hammer、Jules Van Evenによって作詞・作曲されたもの。初夏にふさわしい軽快なサウンドはプリンスの新たな一面を感じる楽曲となっている。
プリンスはすべての楽器をこなすマルチプレイヤーであり、セルフプロデュースもする非凡な才能、イメージ戦略を打ち出すような野心、そして当時としては画期的なツアーのチケット購入者特典としてアルバムを無料配布するという手法を企画・実現し、その後の音楽プロモーションのやり方を180度変えた改革者でもあった。没後約10年が経った今もなおプリンスの影響力は色褪せることなく、ニューアルバム『Timeless』はプリンスの作品が持つ深み、多様性、そして文字どおり「時空を超える（Timeless）」魅力を改めて示す作品となるだろう。
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同作には4月に発表された「With This Tear」ほか、プリンスの伝説的な「Vault（保管庫）」から発掘された未発表音源全10曲を収録予定。1977年から2016年にかけて録音された楽曲を集めた今作は、キャリアのあらゆる時代を網羅する初の作品で、ミネアポリスで天才少年としてスタジオレコーディングを始めた初期の作品から、晩年のレコーディングまで約40年にわたるプリンスの芸術的進化を辿る内容となる予定だ。
また、ニューシングル「Stone」も配信がスタートした。1995年春に録音された未発表作品で、Sandra St. Victor、Tom Hammer、Jules Van Evenによって作詞・作曲されたもの。初夏にふさわしい軽快なサウンドはプリンスの新たな一面を感じる楽曲となっている。
プリンスはすべての楽器をこなすマルチプレイヤーであり、セルフプロデュースもする非凡な才能、イメージ戦略を打ち出すような野心、そして当時としては画期的なツアーのチケット購入者特典としてアルバムを無料配布するという手法を企画・実現し、その後の音楽プロモーションのやり方を180度変えた改革者でもあった。没後約10年が経った今もなおプリンスの影響力は色褪せることなく、ニューアルバム『Timeless』はプリンスの作品が持つ深み、多様性、そして文字どおり「時空を超える（Timeless）」魅力を改めて示す作品となるだろう。