お笑いタレントみなみかわ（43）が4日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNK おぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）にゲスト生出演。本名を明かす一幕があった。

今放送のゲストはみなみかわと相席スタート山添寛で、今回のテーマは「好きスキ大好き発表会」。「嫌い」と発言したタレントが炎上に巻き込まれる昨今、逆に「好き」を言っていこうという企画。

おぎやはぎ小木博明は山添のことを愛を込めて下の名前で「寛（かん）」と呼ぶ。その流れで、みなみかわの下の名前も話題になった。矢作兼から「みなみかわの下の名前は何ていうの？」と聞かれ、みなみかわは「さとしです」と返答。おぎやはぎの2人は「さとし〜」と声を合わせた。

小木から「下の名前で呼ばれたでしょ、学生時代とか」と聞かれ、「学生時代はみなみかわでした…すいません」と告白しラジオブース内は大爆笑。小木は「名字が格好いいから。3文字好きだから」とフォローを入れた。

みなみかわの本名は松竹芸能時代の資料によると南川聡史（みなみかわ・さとし）。24年6月に松竹芸能から独立し、妻が代表を務める個人事務所「株式会社ナンセ」に所属している。