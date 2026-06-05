アメリカの時計ブランド「TIMEX（タイメックス）」のデジタルウォッチシリーズ『T80（ティーエイティ）』より、半透明のシースルー仕様を採用した新モデル『T80 Translucent（ティーエイティ トランスルーセント）』3型を、2026年6月19日に発売する。公式サイトでの予約受付は6月5日午前10時から開始。

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『T80』は、タイメックスが1980年代に発売したデジタルウォッチ「CLASSIC DIGITAL（クラシックデジタル）」のデザインを継承するシリーズ。今回の新作は、アイコニックな角型ケースとブレスレットに半透明のレジン素材を採用し、ノスタルジックな雰囲気と近未来的なクリーンさを併せ持つデザインに仕上げられている。

ケースからストラップまで半透明のレジン素材を使用しており、わずかに透ける質感が腕元に抜け感を加える。ケース径は34mm幅で、性別を問わず使えるサイズ感となっている。

機能面では、タイメックスの代名詞である文字盤全面発光機能「インディグロ バックライト」を搭載。クロノグラフ、アラーム、カレンダーといった実用的な機能も備える。駆動方式はクォーツで、30m防水に対応する。

カラー展開はクリア（TW2Y36400）、ブルー（TW2Y34200）、グリーン（TW2Y34100）の3色。販売チャネルは公式オンラインストア、時計専門店、家電量販店（限定店舗）となる。

■製品情報T80 Translucent（ティーエイティ トランスルーセント）メーカー：TIMEX（タイメックス）発売日：2026年6月19日公式サイト予約開始：2026年6月5日 午前10時価格：各13,750円（税込）カラー：クリア（TW2Y36400）／ブルー（TW2Y34200）／グリーン（TW2Y34100）主な仕様：・駆動方式：クォーツ・素材：レジン・防水性：30m防水・ケース径：34mm幅・機能：インディグロ®バックライト／クロノグラフ／アラーム／カレンダー販売チャネル：公式オンラインストア、時計専門店、家電量販店（限定店舗）

（文＝リアルサウンド編集部）