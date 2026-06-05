岐阜県美濃加茂市の6月定例会が開会し、議員定数を大幅に減らす条例改正案が提出されました。

【写真を見る】議員定数16→10人へ 若手議員が条例改正案提出 ｢時代の変化に合わせた議会改革が必要｣ 今年10月の市議選から削減求める 岐阜･美濃加茂市

（美濃加茂市 出口峻佑議員）

「議員定数を少し下げるのでなく、大幅に見直すことに意義がある」

きょう（6月5日）開会した6月定例会に提出されたのは、市議会議員の定数を現在の16人から10人に削減する条例改正案です。

「時代の変化に合わせた議会改革が必要」

提出した無所属の若手議員らは、前回の市議選が無投票だったことなどを踏まえ、「時代の変化に合わせた議会改革が必要」などとして、今年10月の市議選からの定数削減を求めています。

藤井浩人市長も議員定数を10人とする改革案を打ち出していましたが、今回は議員側が条例改正案が提出されたことから、市長からの議案提出はありませんでした。



条例改正案は、6月26日に採決される予定です。