セイコーウオッチは、＜セイコー プロスペックス＞から、PADIの創設60周年と、PADIとのパートナーシップ10周年を記念した限定モデルを、7月10日から発売する。全世界8000本の数量限定となっている。

1965年、セイコーは国産初のダイバーズウオッチを発売した。このモデルは、防水時計が一般的ではなかった時代に150mという高い防水性能を実現したエポックメーキングな商品だった。翌1966年、PADIはスキューバダイビングの教育機関として誕生し、現在のダイビングカルチャーの礎を築いた。

今年は、PADI誕生から60周年の記念すべき年にあたり、さらにセイコーとのパートナーシップも10周年という節目を迎える。セイコーとPADIは、共にダイビングカルチャーの発展と海の豊かさを守ることを目指し、強固なパートナーシップを築いてきた。近年ではセイコープロスペックスの海洋保護活動「Save the Ocean」活動の一環として、PADIが取り組む「Marine Debris Program（海洋ごみプログラム）」への支援も行っている。





Marine Debris Programの中心となる、Dive Against Debris活動は、ダイバーが海洋のごみを取り除く世界最大の水中市民科学活動となる。

PADI CEO兼社長 ドリュー・リチャードソン氏は、「セイコーとPADIのパートナーシップは、『海を探求する人々は、海の保護にも貢献すべきである』という共通の信念に基づいている。セイコーは、ダイビングの未来が海の健全性にかかっていることを深く理解しており、この長期的な視点こそが、過去10年間にわたる私たちのパートナーシップの基盤となってきた」とコメントしている。

セイコー プロスペックスは、これからもPADIとのパートナーシップを通じて、健全な海洋環境を守ることの意義を、次世代へと繋げていく考え。





商品特徴は、ブルーをベースにレッドをアクセントとしたカラーリングで、PADIの60周年ロゴから着想を得たものとなっている。ロゴにある地球を模したマークをダイヤルのパターンに取り入れ、世界中のダイバーが海を通じて繋がっていることを象徴的に表現した。また、耐傷性の高いセラミックス製のベゼル表示板には新色の鮮やかなブルーを採用し、ダイヤルとの美しい調和を図っている。





丸みを帯びたフォルムと4時位置のりゅうずが特徴的なケースは、1970年代に登場して以来人気の高いモデルの意匠を継承している。裏面には、LIMITED EDITIONの文字とシリアルナンバーがマーキングされている。





限定モデルならではの特別仕様として、過酷なダイビングの環境でも快適に使えるシリコンストラップが付属している。蛇腹状の部分は伸縮性を備えた構造となっているので、実用的だとか。ストラップの表面には、PADIの正式名称であるPROFESSIONAL ASSOCIATION OF DIVING INSTRUCTORSの文字がプリントされている。

［小売価格］10万7800円（税込）

［発売日］7月10日（金）

セイコーウオッチ＝https://www.seikowatches.com/jp-ja