気象庁の予想天気図によりますと、5日朝6時現在、台湾南西の南シナ海にある熱帯低気圧は、時速20キロで北東方向に進んでいるとみられます。

【画像を見る】雨風シミュレーション ５日（金）～１０日（水）

熱低は今夜9時には台湾の東側にある予想で、あす夜9時の予想天気図では東シナ海にある予想となっています。

熱帯低気圧は「台風のたまご」とも呼ばれ、今後の動きや発達の様子などについて気がかりです。

日曜～週明け 雨予想

近畿地方などはすでに梅雨入りしています。

土曜日は雲が広がりやすいものの晴れ間もありますが、日曜日から月曜日にかけては広く雨が降り、太平洋側の地域を中心に雨脚が強まる恐れがあります。



また、気温は平年並みの日が多く、梅雨らしく、蒸し蒸しと感じる日が増えてきそうです。

今年初の上陸 台風6号

和歌山地方気象台は、6月3日4時半ごろ、県南部に今年初めて上陸した台風6号について概要をまとめました。



それによると、前線や台風に流れ込む暖かく湿った空気の影響で、大気の状態が非常に不安定となり、３日には和歌山県南部に線状降水帯が発生しました。

気象庁は2日午後1時3分に「線状降水帯半日前予測」を発表。3日午前1時13分に和歌山県南部に「線状降水帯直前予測」、そして3日2時10分に「線状降水帯発生」を発表しました。



２日から３日午前11時までの期間降水量は、那智勝浦町色川で379.5ミリ、古座川町西川で345.5ミリ、田辺市本宮で286.0ミリの大雨となりました。最大瞬間風速は、友ヶ島で北の風26.0メートル、潮岬で東の風28.7メートルを観測しました。



また、古座川に「レベル５氾濫特別警報」が発表されました。5月28日から運用がはじまったレベル毎の発表で、はじめての特別警報です。



和歌山県の調査では、台風6号の影響で、軽傷１人、床下浸水３棟、土砂崩れ、倒木、道路冠水等の被害、フェリー・航空便の欠航、鉄道の運休・遅延等の影響があったということです。

【最新の雨風シミュレーション】５日（金）３時間ごと

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【最新の雨風シミュレーション】９日（月）３時間ごと