【丸源ラーメン】和風だし×牛の旨味「丸源冷麺」夏季限定で発売 - 豚しゃぶ肉たっぷり「和風肉つけ麺」も
物語コーポレーションが展開する「丸源ラーメン」は6月18日、「丸源冷麺」(913円)と「和風肉つけ麺」(1,023円)を全国で発売する。これに先立ち、6月4日より一部店舗で先行販売を開始した。
「和風肉つけ麺」(1,023円)/「丸源冷麺」(913円)
丸源冷麺は、鰹と昆布の和風だしに牛の旨味を閉じ込めた特製スープに、夏でもツルっと食べられる喉越しの良い麺を使用。彩りある具材で食感の違いも楽しめる。
「丸源冷麺」(913円)
和風肉つけ麺は、麺にほのかな甘みがあるたっぷりの豚しゃぶ肉をのせた一杯。かつお出汁と醤油をベースにした深みあるスープは、絶妙なバランスの酸味と甘味が素材の旨味を引き立てる。
「和風肉つけ麺」(1,023円)
先行販売は、北海道ではアリオ札幌店。埼玉では草加店、入間インター店、モラージュ菖蒲店、川越クレアモール店、イオンモール羽生店。東京では西新井店、金町店、上板橋店、品川シーサイド店。神奈川では宮前平店、武蔵新城店、Coaska Bayside Stores店。愛知では三河安城店、豊川店、岡崎羽根店、豊橋曙店。大阪では高槻唐崎店。奈良では大和郡山店。岡山では岡山高柳店。広島では広島八木店の計21店舗で実施している。
「和風肉つけ麺」(1,023円)/「丸源冷麺」(913円)
丸源冷麺は、鰹と昆布の和風だしに牛の旨味を閉じ込めた特製スープに、夏でもツルっと食べられる喉越しの良い麺を使用。彩りある具材で食感の違いも楽しめる。
和風肉つけ麺は、麺にほのかな甘みがあるたっぷりの豚しゃぶ肉をのせた一杯。かつお出汁と醤油をベースにした深みあるスープは、絶妙なバランスの酸味と甘味が素材の旨味を引き立てる。
「和風肉つけ麺」(1,023円)
先行販売は、北海道ではアリオ札幌店。埼玉では草加店、入間インター店、モラージュ菖蒲店、川越クレアモール店、イオンモール羽生店。東京では西新井店、金町店、上板橋店、品川シーサイド店。神奈川では宮前平店、武蔵新城店、Coaska Bayside Stores店。愛知では三河安城店、豊川店、岡崎羽根店、豊橋曙店。大阪では高槻唐崎店。奈良では大和郡山店。岡山では岡山高柳店。広島では広島八木店の計21店舗で実施している。