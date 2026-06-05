旅行中にホテル代を節約したくて、「道の駅」で朝まで車内休憩しようと思っています。“仮眠程度”なら長時間滞在しても問題ないでしょうか？

道の駅は休憩施設であり宿泊目的の利用は原則不可！ 国土交通省の見解を確認

国土交通省によると、道の駅は道路利用者のための休憩施設として整備されています。24時間無料で利用できる駐車場やトイレがあるため、疲労回復のための仮眠は認められていますが、車内での宿泊は推奨されていません。

最近では、駐車場にテントを張る、コンロを出して調理をする、あるいは電源を不当に利用するといったマナー違反が問題視されているようです。

これらの行為は、本来の休憩の域を超えており、施設によっては車中泊禁止の看板を掲げるところもみられます。あくまで安全運転を続けるための短時間の休息として利用することが大前提です。



ホテル代を浮かす代償とは？ 車中泊に潜むリスク

旅行における宿泊費は大きな支出です。例えば、1泊1万円のホテルに泊まる代わりに道の駅で朝まで過ごせば、夫婦2人で2万円もの節約になります。

しかし、安易な車内休憩には、浮いたお金以上のリスクが潜んでいることを忘れてはいけません。

まず考慮すべきは、アイドリングによる燃料代と環境負荷です。冬場や夏場にエアコンをつけたまま一晩（8時間）過ごした場合、6リットル以上のガソリンを消費するといわれています。ガソリン代が1リットル160円とすると、一晩で1000円程度のコストがかかる計算です。

さらに深刻なのが、防犯面や健康面のリスクです。車内のような狭い空間で長時間同じ姿勢でいると、エコノミークラス症候群を発症する恐れがあります。また、エンジンをつけっぱなしにすると、一酸化炭素中毒になるリスクもあります。特に冬場は、雪でマフラーが塞がることがあるため、注意が必要でしょう。



節約とマナーを両立！ 「RVパーク」の利用料3000円を払って安全に泊まる選択肢

どうしても車で寝泊まりして旅費を抑えたいという場合は、道の駅の駐車場で無理に過ごすのではなく、車中泊専用の有料施設「RVパーク」の利用を検討しましょう。RVパークとは、日本RV協会が認定した、キャンピングカーや一般車が安心して車中泊できるスペースのことです。

RVパークの利用料は施設によって異なりますが、1泊1台あたり2000円から3000円程度が相場となっています。道の駅（無料）にこだわるよりも、わずかな費用を支払うことで、24時間利用可能なトイレ、電源設備、ゴミ処理などのサービスを受けられるメリットは大きいでしょう。

また、一部の道の駅では、敷地内にこのRVパークを併設しているケースもあります。このような施設を利用することで、施設側のルールに沿って車中泊を行うことができます。



道の駅での滞在はルールを守った仮眠程度に留め、賢く安全に旅費を抑えよう

道の駅を利用する際は、運転中の安全確保を目的とした休憩と、宿泊を前提とした長時間滞在とでは考え方が異なります。そのため、利用目的を整理したうえで、施設の利用ルールを確認することが重要です。

道の駅はあくまで道路利用者の休憩場所であり、生活の場や宿泊施設ではありません。マナーを守らずに長時間占拠することは、他の利用者の妨げになるだけでなく、将来的に道の駅の利便性を損なうことにもつながります。

道の駅の利用においては、本来の利用目的や施設ごとのルールを確認したうえで、周囲への配慮や安全対策を心掛けることが大切です。無理のない範囲で利用環境を選びながら、自分に合った旅行計画を立てるとよいでしょう。



出典

国土交通省 休憩施設「道の駅」 質問 「道の駅」駐車場での車中泊は可能ですか？

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー