ダービーのゴーイントゥスカイは4着でした。スタートがあまり良くなかったので、ポジションよりも馬のリズムを崩さないように運びましたが、道中はいい感じで走れていましたし、4コーナーに向いたときの手応えも十分残っていました。ただ、直線に向いたところで1、2着馬に離されてしまったところに現時点での一瞬の脚の差を感じました。とはいえ、二冠馬からわずかにコンマ1秒差。この先が本当に楽しみな馬だと思います。

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安田記念はシックスペンスとコンビ

火曜日は函館競馬場の開設130周年の記念式典に列席させていただきました。130年という数字だけでも歴史を感じますし、父、そして祖父が函館の出身で特別な思いがあります。来週からの開幕で、ボク自身は1週目だけは宝塚記念に参戦するので行けませんが、そのあとは基本函館で騎乗する予定です。10か月間、開催に向けた準備をしてきているわけですから芝生もすごくいい。素晴らしい馬場で馬が走れるのは、われわれジョッキーとしても気持ちがいいです。今年は開催リーディングを狙いたいですね。

今週は土曜を阪神で騎乗して、日曜は東京。安田記念のアドマイヤズームが直前で回避しましたが、シックスペンスの依頼をいただいて、ホッとしているところです。台風一過から梅雨入りになだれ込む形もあるのではという情報もあり、微妙な馬場状態となる可能性もありそうですが、全力を尽くします。