平手友梨奈、近影が話題「左手薬指の指輪に目が行く」「タトゥー入ってる？」2月に神尾楓珠と結婚
【モデルプレス＝2026/06/05】女優の平手友梨奈のスタッフ公式X（旧Twitter）が6月5日までに、更新された。平手の近影を公開した。
【写真】24歳元欅坂46「左手薬指の指輪に目が行く」27歳イケメン俳優と結婚後の近影
3日の投稿では「無表情な表情 本日発売」と、平手がソロ活動を始めてから初めてのアルバム「無表情な表情」の発売を報告。「無事平手友梨奈にも到着しました」と伝え、平手がアルバムを手にして笑顔を見せる動画を公開した。平手の左手薬指には指輪が光っており、右腕にはタトゥーを覗かせている。
また、4日の投稿では「無表情な表情 POP-UP STORE 6／14（日）まで開催中」「一足先にお邪魔しました」とつづり、3日〜14日まで原宿・竹下通りにあるUNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKUにて開催されている「平手友梨奈 『無表情な表情』POP-UP STORE」に平手が訪れた様子を披露した。
この投稿に、ファンからは「相変わらず綺麗」「タトゥー入ってる？」「左手薬指の指輪に目が行く」「たくさん笑ってて可愛い」「幸せが表情から伝わる」「アルバム発売おめでとう」などの声が届いている。
平手と俳優の神尾楓珠は2月11日、それぞれのSNSを通じて署名入りの文書を投稿し、結婚したことを伝えた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】24歳元欅坂46「左手薬指の指輪に目が行く」27歳イケメン俳優と結婚後の近影
◆平手友梨奈、神尾楓珠と結婚後久しぶりの近影
3日の投稿では「無表情な表情 本日発売」と、平手がソロ活動を始めてから初めてのアルバム「無表情な表情」の発売を報告。「無事平手友梨奈にも到着しました」と伝え、平手がアルバムを手にして笑顔を見せる動画を公開した。平手の左手薬指には指輪が光っており、右腕にはタトゥーを覗かせている。
◆平手友梨奈の近影に反響
この投稿に、ファンからは「相変わらず綺麗」「タトゥー入ってる？」「左手薬指の指輪に目が行く」「たくさん笑ってて可愛い」「幸せが表情から伝わる」「アルバム発売おめでとう」などの声が届いている。
平手と俳優の神尾楓珠は2月11日、それぞれのSNSを通じて署名入りの文書を投稿し、結婚したことを伝えた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】