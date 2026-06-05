櫻井翔、東京公演では「スイッチを入れるのが難しい」驚きの理由
【モデルプレス＝2026/06/05】櫻井翔が6月4日放送のTBS系「櫻井・有吉THE夜会」（毎週木曜よる10時〜）に出演。5月31日に活動を終了した嵐のコンサートでのエピソードを語る場面があった。
【写真】嵐ラストライブ前日「news zero」粋な投稿
嵐のツアーや取材で全国各地を飛び回っていた櫻井は「東京でライブの方がスイッチを入れるのが難しいんですよ」と告白。続けて「札幌で（ライブ会場から）ホテルに帰る、大阪でホテルに帰る、コンサートの後の地続きでいるんですけど」とオンとオフの差がハッキリしていると話した。
一方、東京ではホテルからではなく自宅から会場へ向かうため「洗濯して掃除して、いろんな家のことやって。さあ行くかってなったときに『俺、今から何やるんだっけ…？』って」とスイッチを切り替える難しさがあると語った。
共にMCを務める有吉弘行も「なるほど」「確かに」と笑顔。2児の父でもある有吉は「俺なんかも、砂場から現場に直行することある」と明かし「爪が砂だらけのままやってるときある。スタジオで砂を落としてるときある」とスタジオの笑いを誘っていた。
2020年末の活動休止から5年、2025年5月に再集結した嵐は2026年のラストツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』の開催、そして本ツアーをもって嵐としての“活動終了”となることを発表。2026年3月13日の札幌公演を皮切りに、東京、名古屋、福岡、大阪と巡り、全15公演・約49万人を動員した嵐最後の5大ドームツアーが、5月31日、4月以来となる再びの東京ドーム公演でついにファイナルを迎え、26年半の活動に幕を下ろした。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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◆櫻井翔、嵐ライブの東京公演では「スイッチを入れるのが難しい」
嵐のツアーや取材で全国各地を飛び回っていた櫻井は「東京でライブの方がスイッチを入れるのが難しいんですよ」と告白。続けて「札幌で（ライブ会場から）ホテルに帰る、大阪でホテルに帰る、コンサートの後の地続きでいるんですけど」とオンとオフの差がハッキリしていると話した。
共にMCを務める有吉弘行も「なるほど」「確かに」と笑顔。2児の父でもある有吉は「俺なんかも、砂場から現場に直行することある」と明かし「爪が砂だらけのままやってるときある。スタジオで砂を落としてるときある」とスタジオの笑いを誘っていた。
◆嵐、ラストライブ開催
2020年末の活動休止から5年、2025年5月に再集結した嵐は2026年のラストツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』の開催、そして本ツアーをもって嵐としての“活動終了”となることを発表。2026年3月13日の札幌公演を皮切りに、東京、名古屋、福岡、大阪と巡り、全15公演・約49万人を動員した嵐最後の5大ドームツアーが、5月31日、4月以来となる再びの東京ドーム公演でついにファイナルを迎え、26年半の活動に幕を下ろした。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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