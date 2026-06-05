藤田みりあ「食べすぎたかな」な時の簡単置き換えスープ披露「真似したくなるレシピ」「参考になる」
【モデルプレス＝2026/06/05】モデルでインフルエンサーの藤田みりあが6月3日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのスープを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】27歳美人モデル「参考になる」食べすぎたときの簡単置き換えスープレシピ
藤田は、愛犬が見つめる中でスープを手にした室内のプライベートショットを投稿。白のマグカップに注がれた赤色のミネストローネ風スープの写真を披露し「最近ハマってる簡単ミネストローネ風」「食べ過ぎたな〜とかちょっと身体重いなってときは置き換えて調整します」と説明している。
また「1 マグカップにすりおろしたニンニクを入れる 2 トマトジュース注ぐ 3 レンジで3分チン 4 オリーブオイル、レモン汁、ブラックペッパー、お醤油ひとかけ 5 完成」と即席の作り方も詳しく紹介している。
この投稿には「簡単で真似したくなるレシピ」「置き換えメニューの参考になる」「スープが美味しそう」「ワンちゃんが見つめていて可愛い」「おうちの様子がお洒落」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】27歳美人モデル「参考になる」食べすぎたときの簡単置き換えスープレシピ
◆藤田みりあ、手作りスープの簡単レシピ披露
藤田は、愛犬が見つめる中でスープを手にした室内のプライベートショットを投稿。白のマグカップに注がれた赤色のミネストローネ風スープの写真を披露し「最近ハマってる簡単ミネストローネ風」「食べ過ぎたな〜とかちょっと身体重いなってときは置き換えて調整します」と説明している。
◆藤田みりあの投稿に反響
この投稿には「簡単で真似したくなるレシピ」「置き換えメニューの参考になる」「スープが美味しそう」「ワンちゃんが見つめていて可愛い」「おうちの様子がお洒落」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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