【楽天ブックス：30MP 新商品】 6月5日 販売再開

「30MP 鹿目まどか（ワルプルギスの廻天Ver.）」

楽天ブックスにて、プラモデル「30MP 鹿目まどか（ワルプルギスの廻天Ver.）」などが販売再開している。

今回10月から12月に発売予定の「30 MINUTES PREFERENCE（30MP）」新商品を対象に予約受付を再開しており、「劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉」のプラモデル「30MP 鹿目まどか（ワルプルギスの廻天Ver.）」「30MP 暁美ほむら（ワルプルギスの廻天Ver.）」のほか、「攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL」のプラモデル「30MP 草薙 素子（THE GHOST IN THE SHELL）」「30MP フチコマ（THE GHOST IN THE SHELL）」が販売しているのが確認できた。

なお1人1点までの購入制限が設けられているほか、一部商品に関しては支払いが「クレジットガード決済」のみとなっている。

「30MP 暁美ほむら（ワルプルギスの廻天Ver.）」

「30MP 草薙 素子（THE GHOST IN THE SHELL）」

「30MP フチコマ（THE GHOST IN THE SHELL）」

6月5日12時ごろの販売状況

(C)Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project

(C)2026 Shirow Masamune/KODANSHA/THE GHOST IN THE SHELL COMMITTEE