俳優の賀来賢人が５日、ＴＢＳ系「ひるおび」（月〜金曜・午前１０時２５分）に生出演し、子どもについて語った。

この日のニュースランキングには、金曜レギュラーの中川翔子がＳＮＳで双子の成長を報告したトピックスがランクイン。中川は「すくすく育っております。この１週間で、弟君がつかまらないで立てました」と笑った。

そんな中、中川は「どうしますか？ ハイブリッドのスーパーお子さんですから、芸能界入りたいとか言ったら、どうしちゃいます？」と賀来に質問。

賀来は「自然と、違う方向に…」と話をそらしていくと明かし、「大変さも知っているので」と語った。

子どもたちは「結構アドバイスとかもくれたりする」という。スタジオでは賀来の髪を子どもたちがもみくちゃにするオフショットも紹介。「僕すごい天然パーマなんですよ。なんで、めちゃめちゃいじられるんですね。鳥の巣みたいな」と明かすと、ＭＣの恵俊彰は「ずっとストレート（ヘア）だと思ってました」と驚いていた。

賀来は２０１６年８月に女優・榮倉奈々と結婚。１７年６月に第１子、２１年２月に第２子が誕生したことを発表した。おばは女優・賀来千香子で、おいの賢人とは長年「共演ＮＧ」だったと明かしている。