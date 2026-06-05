【モンテレイ（メキシコ）４日＝ペン・金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】

北中米Ｗ杯に臨む日本代表が、メキシコ・モンテレイで事前合宿２日目を行った。

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ＭＦ久保建英が、この日２５歳の誕生日を迎えた。ＤＦ菅原由勢に誕生日ケーキを手渡されて笑顔。新たな１年の始まりに「誕生日なんでうれしいですね」と話した。１０代から代表でプレーし、２０代中盤にさしかかり、若手から中堅の世代に近い年代となったが「メンタル的にも僕、若いので、あんまり現実的に３０とかはまだ見えていないですね。体がきついとかはあんまりないので、よくみんな２５になって年取ったとか言うけど、タイプ的にもまだそんな感じはないですね」と話した。

また本大会まで親善試合がないため、２５歳になってから初めての公式戦がＷ杯初戦のオランダ戦となる。新たな１年でかなえたいものを聞かれると「欲張らずにまずはＷ杯で勝てたらいいかなと思っているので、しっかり先のことは見据えずに、まずはオランダ戦に向かって、いい準備をしていきたい。親善試合は残っていないですし、練習で出来ることをやって、コンディションを上げていきたいなと思います」と決意を示した。