◇米女子ゴルフツアー 全米女子オープン第1日（2026年6月4日 カリフォルニア州 リビエラCC＝6641ヤード、パー71）

メジャー第2戦が開幕し、19年全英女子オープン覇者・渋野日向子（27＝サントリー）が5バーディー、2ボギーの3アンダー68で回り、トップと2打差の3位でメジャー2勝目に向けて好スタートを切った。

メジャー初優勝を目指す畑岡奈紗（27＝アビームコンサルティング）は2アンダー69で3打差の8位につけた。

メジャー1勝のジェニファー・カップチョ（29＝米国）が5アンダー66をマークし単独首位に立った。

桑木志帆（23＝大和ハウス工業）、古江彩佳（26＝富士通）、吉田優利（26＝エプソン）は1アンダー70で14位。

高橋彩華（27＝サーフビバレッジ）、佐久間朱莉（23＝大東建託）はイーブンパー71で29位。

岩井明愛（23＝Honda）、山下美夢有（24＝花王）、神谷そら（23＝郵船ロジスティクス）、荒木優奈（20＝Sky）は1オーバー72で42位。

小祝さくら（28＝ニトリ）、尾関彩美悠（22＝JFEスチール）、後藤未有（25＝大東建託）は3オーバー74で85位。

河本結（27＝RICOH）、菅楓華（21＝ニトリ）は4オーバー75で104位。

竹田麗央（23＝ヤマエグループHD）、西郷真央（24＝島津製作所）、勝みなみ（27＝明治安田）は5オーバー76で118位。

岩井千怜（23＝Honda）、笹生優花（24＝アース製薬）、早川夏未（23＝文化シヤッター）は6オーバー77で127位。鈴木愛（32＝セールスフォース）は8オーバー79で148位と出遅れた。