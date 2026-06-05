上智大卒・広告代理店勤務のエリート男子が芸人に？驚きの転身理由と秘密兵器：家、ついて行ってイイですか？
5月31日（日）に放送した「家、ついて行ってイイですか？」（毎週日曜夜8時50分）では、東京・渋谷区で出会ったショウタさん（25）の家について行きました。
【動画】上智大卒・広告代理店勤務のエリート男子が芸人に？驚きの転身理由と秘密兵器＆血飛沫を数える！？57歳女性の衝撃生活
夜の渋谷駅で仕事帰りの男性を発見！ 話を聞くと「新卒一年目なんですけど、もうすぐ仕事を辞めて、新たに挑戦したいことがある」とのこと。気になるので「家、ついて行ってイイですか？」と聞くと、「いいっすよ！」と快くOKをいただけました。ありがとうございます！
埼玉県出身のショウタさんは上智大学を卒業し、現在は広告代理店で勤務しています。
仕事内容はSNSの運用などで、職場は約9割が外国人！ ショウタさんは英語が堪能ですが、3月いっぱいで仕事を辞めて「やりたいことをやる」と話します。
お家はワンルームで、家賃は5万8000円。5.5帖のお部屋を最大限に生かして家具を設置しており、ソファがベッドに早替わり！
風呂場の電気を間接照明代わりにし、メロい光を演出するショウタさんは「女性が来た時に…」と話しますが、取材Dに「女性が来ることは？」と聞かれると、「そうでありたいですね…」と現状を吐露(笑)。交際している女性はいないそう。
部屋にはなぜか学ランが…。ここでショウタさんは「4月からお笑い芸人になります！」と告白！
高校時代、応援団だった経験を生かし“応援ネタ”で攻めたいそうで、キャッチーなネタも披露してくれました。ネタの全貌は、ぜひTVerで！
芸人を目指した理由を聞くと、「モテたいが全て」とキッパリ(笑)。
男子校出身のショウタさんは、ずっと彼女が欲しかったもののその願いは叶わず、上智大学に入学しても、留学して英語を話せるようになっても、外資系の会社に就職しても「全然モテなかった」と素直に打ち明けます。
部屋の片隅にあったハリセンについて聞くと、「これを持ってNSCに乗り込みたい！」と意欲全開！ しかし、ハリセンで叩かれた後のリアクションはイマイチ！？
さらにショウタさんには、“ある秘密兵器”がありました。飼育ケースから取り出したのは、生きているザリガニ！ 出川哲朗さんのようなリアクション芸で笑いを取りたいそうですが、ザリガニを鼻に近づけると「痛い痛い痛い痛い…！」とリアルガチなリアクションに(笑)。
「ガチで出川さんはスゴイ！」と涙し、笑いを取る難しさを痛感。その後もリアクション芸に挑戦しますが、早くも「正直めっちゃ難しい…（リアクション芸は）向いてないんじゃないか…」と弱音を吐きます(笑)。漫才やコントにも興味があるそう。
取材Dの提案で「大喜利」に挑戦してもらいますが……
さらにひんやりした空気に（笑）。まだまだ伸びしろはありそうです！
渋谷駅でショウタさんの家について行ったら…何事にも挑戦する姿に、思わず応援したくなりました。
日曜夜8時50分からは、「家、ついて行ってイイですか？」を放送！
▼北千住の路上でおじさん同士バトル！？
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仕事内容はSNSの運用などで、職場は約9割が外国人！ ショウタさんは英語が堪能ですが、3月いっぱいで仕事を辞めて「やりたいことをやる」と話します。
お家はワンルームで、家賃は5万8000円。5.5帖のお部屋を最大限に生かして家具を設置しており、ソファがベッドに早替わり！
風呂場の電気を間接照明代わりにし、メロい光を演出するショウタさんは「女性が来た時に…」と話しますが、取材Dに「女性が来ることは？」と聞かれると、「そうでありたいですね…」と現状を吐露(笑)。交際している女性はいないそう。
部屋にはなぜか学ランが…。ここでショウタさんは「4月からお笑い芸人になります！」と告白！
高校時代、応援団だった経験を生かし“応援ネタ”で攻めたいそうで、キャッチーなネタも披露してくれました。ネタの全貌は、ぜひTVerで！
芸人を目指した理由を聞くと、「モテたいが全て」とキッパリ(笑)。
男子校出身のショウタさんは、ずっと彼女が欲しかったもののその願いは叶わず、上智大学に入学しても、留学して英語を話せるようになっても、外資系の会社に就職しても「全然モテなかった」と素直に打ち明けます。
部屋の片隅にあったハリセンについて聞くと、「これを持ってNSCに乗り込みたい！」と意欲全開！ しかし、ハリセンで叩かれた後のリアクションはイマイチ！？
さらにショウタさんには、“ある秘密兵器”がありました。飼育ケースから取り出したのは、生きているザリガニ！ 出川哲朗さんのようなリアクション芸で笑いを取りたいそうですが、ザリガニを鼻に近づけると「痛い痛い痛い痛い…！」とリアルガチなリアクションに(笑)。
「ガチで出川さんはスゴイ！」と涙し、笑いを取る難しさを痛感。その後もリアクション芸に挑戦しますが、早くも「正直めっちゃ難しい…（リアクション芸は）向いてないんじゃないか…」と弱音を吐きます(笑)。漫才やコントにも興味があるそう。
取材Dの提案で「大喜利」に挑戦してもらいますが……
さらにひんやりした空気に（笑）。まだまだ伸びしろはありそうです！
渋谷駅でショウタさんの家について行ったら…何事にも挑戦する姿に、思わず応援したくなりました。
日曜夜8時50分からは、「家、ついて行ってイイですか？」を放送！
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