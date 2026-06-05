フォーカルポイントは、イヤーカフ型イヤホン『Shokz OpenDots 2』の取り扱いを6月4日より開始することを発表した。

【画像あり】耳の穴を塞がずともパワフル音量

『OpenDots 2』は、耳の穴を塞がずに装着するオープンイヤー型のイヤホン。耳にクリップさせるだけで装着でき、周囲の音を聞きながらサウンドを再生できる設計となっている。

サウンド面では、球面音響設計「Shokz Bassphere 2.0」を搭載。2つのカスタムメイド11.8mmドライバーが連動し、16mmシングルドライバー相当の出力に対応する。再設計された振動板構造により歪みを70%低減し、低音域のパフォーマンスと音量を向上させたという。

また、Dolby Audioに対応しており、Shokzアプリで有効化することで、低音域の強化されたサウンドを楽しめる。音の出口を正確な角度で反射させることで耳に音を届ける「MirrorPitch」テクノロジーや、逆位相の音波を利用して音を耳へ正確に導き音漏れを低減する「DirectPitch」テクノロジーも採用されている。

EQはスタンダード、低音強め、ボーカル、プライベートの4つのプリセットモードから選択可能で、手動での微調整にも対応する。

装着面では、柔らかいシリコン素材と柔軟なニッケルチタン製「JointArc」を採用。片耳わずか6.4gの軽量設計で、長時間装着時の圧迫感を抑えている。左右の区別がない設計で、ダイナミックイヤー検出技術により左右の耳を自動で識別する。装着検出機能により、イヤホンを外すと再生が一時停止し、再び装着すると再生が再開される。

通話面では、専用の骨伝導マイクと2つの空気伝導マイクが連携し、アダプティブビームフォーミングとAIノイズリダクションによってクリアな音声を実現する。

バッテリー性能は、1回の充電で最大10時間再生、ケース併用で最大40時間再生に対応。5分の急速充電で最大2時間再生が可能で、Qi認証ワイヤレス充電にも対応する。

そのほか、IP57規格に適合した防水・防塵性能、感圧センサーを搭載したつまみ操作とタップ操作、2台のデバイスに同時にペアリングできるマルチポイント接続機能も備えている。

Shokzアプリと連携することで、Dolby Audioの有効化、EQカスタマイズ、ジェスチャーコントロールのカスタマイズ、イヤホンを探す機能、バッテリー残量やファームウェアのアップデート確認などが利用できる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）