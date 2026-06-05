約7割の生徒が立教大学に進学！創立138年の名門女子校「香蘭女学校中等科・高等科」：THE名門校
毎週土曜午前10時30分からは、名門校の知られざる姿を、生徒や親、教師など、さまざまな視点を通して紐解く情報ドキュメンタリー「THE 名門校 日本全国すごい学校名鑑」（ＢＳテレ東）を放送！ 「名門とはいったい何か？」常識を打ち破る教育現場に密着する。
【動画】受験の参考に！「THE 名門校！日本全国すごい学校名鑑」アーカイブ
【番組内容】
【テレビ学校訪問……香蘭女学校中等科・高等科】
▼東急大井町線・池上線「旗の台駅」から徒歩5分
▼俳優の黒柳徹子さんの母校としても知られる
▼全校生徒数1025人
▼今年春の大学合格者数は、早慶上理に22人、GMARCHに161人など
▼図書室の蔵書は、およそ6万5000冊
▼カナダやイギリスへ！充実する海外研修や留学プログラム
▼小笠原流の礼法の授業で相手を思いやる心と立ち居振る舞いを身につける
＜憧れの的！高3「ビッグシスター」に密着＞
▼学生生活に慣れない中1生の学校生活全般をサポート！
▼運動会名物の「エール交換」の振り付けを考え、新入生と一緒に練習
▼本番でまさかの音響トラブル発生！音楽が止まる中、先輩たちが行った行動とは…
【動画】受験の参考に！「THE 名門校！日本全国すごい学校名鑑」アーカイブ
【番組内容】
【テレビ学校訪問……香蘭女学校中等科・高等科】
▼東急大井町線・池上線「旗の台駅」から徒歩5分
▼俳優の黒柳徹子さんの母校としても知られる
▼全校生徒数1025人
▼今年春の大学合格者数は、早慶上理に22人、GMARCHに161人など
▼図書室の蔵書は、およそ6万5000冊
▼カナダやイギリスへ！充実する海外研修や留学プログラム
▼小笠原流の礼法の授業で相手を思いやる心と立ち居振る舞いを身につける
＜憧れの的！高3「ビッグシスター」に密着＞
▼学生生活に慣れない中1生の学校生活全般をサポート！
▼運動会名物の「エール交換」の振り付けを考え、新入生と一緒に練習
▼本番でまさかの音響トラブル発生！音楽が止まる中、先輩たちが行った行動とは…