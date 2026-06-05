“明治の大砲”とはおさらば！ 世界最強・シェフラーの『スリ足』は飛ばしにも効くポイントだった
昨季、PGAツアーで圧倒的な強さを見せつけたスコッティ・シェフラー。独特な動きを見せる彼のスイングを、プロコーチの南秀樹が分析。アマチュアが参考にしたいポイントも教えてもらった。
【連続写真】フォローで右ツマ先を左カカトへ寄せる シェフラーのドライバースイング
◇ ◇ ◇シェフラーと言えば、独特なスイングが特徴ですよね。高いトップや右足をすり寄せる動きなど、一見すると真似しにくそうに見えます。ただ、その動きにはアマチュアにも役立つ要素が数多く含まれているので、じっくり解説したいと思います。まずは、高いトップを作るバックスイングについてです。バックスイングで手元が肩の高さを過ぎても、腕とクラブの角度があまり付いていないため、ノーコックでクラブを上げているように見えます。しかし、後方から見ると、トップではしっかりとクラブが手元より内側に収まっています。仮に本当にノーコックであれば、ヘッドは手元より外側へ上がるはずです。シェフラーは左手を高い位置に上げながら、右ヒジも高く上げています。真っすぐな左手首の角度から見ると、フェース面はほぼスクエア。アップライトなスイングだけに、フェースをシャットに使うと引っかけやすくなるため、スクエアに使っているのだと思います。インパクトからフォローにかけては、右足を左足へすり寄せる特徴的な動きが見られます。スリ足は体重移動を促し、腰の回転をスムーズにするための動き。飛ばしのコツとも言えるでしょう。私も若い頃はスリ足で打っていましたが、軌道のイメージがしやすく、ヘッドや出球をラインに乗せやすくなります。また、動きを下半身に集中できるため、上半身に余計な力みが入りにくいというメリットもあります。シェフラーはヒザから下の動きが非常に柔らかく、スムーズにターンしているのも印象的です。右に体重が残る“明治の大砲”に悩んでいる人は、シェフラーのようなスリ足を取り入れてみると、スイングが変わるきっかけになると思います。ただし、この動きは決して簡単ではありません。最初はボールに当たらなくてもいいという気持ちで、足の動きに集中することが大切です。使用クラブはショートアイアン。切り返しから足の動きに全集中し、右ツマ先を左足カカト方向へスライドさせます。イメージとしては、足のスライドが終わってからインパクトを迎えるように、クラブを振り遅らせることです。また、右ヒザは絶対にボール方向へ出さないことが重要です。シェフラーのように右ヒザが伸び、左尻が後方へ移動するのは問題ありませんが、右ヒザがボール方向へ出てしまうとクラブが寝て、スライスが止まらなくなります。もし右ヒザが前へ出るなら、右ツマ先をさらに後方へ引く意識を持ち、弾道もフェードのイメージで振ってみてください。スリ足は、体の右サイドを左へ送り込む動きです。ただし、右ツマ先を左足カカトへ寄せていくため、腰は大きく回りません。私は本来、腰の回転量はすり足で作れる程度で十分だと思っています。腰を回そうとし過ぎてスイングのバランスを崩している人は少なくありません。下半身の使い方がよく分からないという方には、ぜひ試してもらいたい動きです。■スコッティ・シェフラー1996年生まれ、米国出身。名門テキサス大学でエースとして活躍し、2017年の全米オープンではローアマを獲得。18年にプロ転向し、翌19年には米下部ツアーで2勝をマークした。22年のマスターズでメジャー初優勝。24年に初の年間王者に輝き、25年はメジャー2勝を挙げるなど、長期間にわたり世界ランキング1位を維持している。■解説：南 秀樹みなみ・ひでき／プロゴルファーである父の影響でゴルフを始め、高校卒業後にティーチングプロ資格を取得。クラブを使うことを主とする指導法が高い評価を得ている。幼少期から鈴木愛を指導するなど、ツアーで活躍する数多くのプロをサポートしている。（株）ボディスプラウト所属。◇ ◇ ◇●神谷のスイングを分析！ 関連記事「神谷そらはなぜ260ヤードもぶっ飛ぶ？ 女子プロも驚いた“右手が上”の超特殊スイング」で詳細が分かります。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【連続写真】インパクト以降で右足を引きずって振り抜く シェフラーのスイング
神谷そらはなぜ260yも飛ぶ？ 女子プロも驚いた“右手が上”の超特殊スイング
マキロイがすごいのは「ボールにかける圧」 真似をするには『タオル軌道ドリル』が◎
ロボット計測で判明！ 一番飛ぶボールはホンマ『D-1』だった
キャディバッグが余裕で4本積める！ マツダの新型CX-5はゴルファー理想の1台か
【連続写真】フォローで右ツマ先を左カカトへ寄せる シェフラーのドライバースイング
◇ ◇ ◇シェフラーと言えば、独特なスイングが特徴ですよね。高いトップや右足をすり寄せる動きなど、一見すると真似しにくそうに見えます。ただ、その動きにはアマチュアにも役立つ要素が数多く含まれているので、じっくり解説したいと思います。まずは、高いトップを作るバックスイングについてです。バックスイングで手元が肩の高さを過ぎても、腕とクラブの角度があまり付いていないため、ノーコックでクラブを上げているように見えます。しかし、後方から見ると、トップではしっかりとクラブが手元より内側に収まっています。仮に本当にノーコックであれば、ヘッドは手元より外側へ上がるはずです。シェフラーは左手を高い位置に上げながら、右ヒジも高く上げています。真っすぐな左手首の角度から見ると、フェース面はほぼスクエア。アップライトなスイングだけに、フェースをシャットに使うと引っかけやすくなるため、スクエアに使っているのだと思います。インパクトからフォローにかけては、右足を左足へすり寄せる特徴的な動きが見られます。スリ足は体重移動を促し、腰の回転をスムーズにするための動き。飛ばしのコツとも言えるでしょう。私も若い頃はスリ足で打っていましたが、軌道のイメージがしやすく、ヘッドや出球をラインに乗せやすくなります。また、動きを下半身に集中できるため、上半身に余計な力みが入りにくいというメリットもあります。シェフラーはヒザから下の動きが非常に柔らかく、スムーズにターンしているのも印象的です。右に体重が残る“明治の大砲”に悩んでいる人は、シェフラーのようなスリ足を取り入れてみると、スイングが変わるきっかけになると思います。ただし、この動きは決して簡単ではありません。最初はボールに当たらなくてもいいという気持ちで、足の動きに集中することが大切です。使用クラブはショートアイアン。切り返しから足の動きに全集中し、右ツマ先を左足カカト方向へスライドさせます。イメージとしては、足のスライドが終わってからインパクトを迎えるように、クラブを振り遅らせることです。また、右ヒザは絶対にボール方向へ出さないことが重要です。シェフラーのように右ヒザが伸び、左尻が後方へ移動するのは問題ありませんが、右ヒザがボール方向へ出てしまうとクラブが寝て、スライスが止まらなくなります。もし右ヒザが前へ出るなら、右ツマ先をさらに後方へ引く意識を持ち、弾道もフェードのイメージで振ってみてください。スリ足は、体の右サイドを左へ送り込む動きです。ただし、右ツマ先を左足カカトへ寄せていくため、腰は大きく回りません。私は本来、腰の回転量はすり足で作れる程度で十分だと思っています。腰を回そうとし過ぎてスイングのバランスを崩している人は少なくありません。下半身の使い方がよく分からないという方には、ぜひ試してもらいたい動きです。■スコッティ・シェフラー1996年生まれ、米国出身。名門テキサス大学でエースとして活躍し、2017年の全米オープンではローアマを獲得。18年にプロ転向し、翌19年には米下部ツアーで2勝をマークした。22年のマスターズでメジャー初優勝。24年に初の年間王者に輝き、25年はメジャー2勝を挙げるなど、長期間にわたり世界ランキング1位を維持している。■解説：南 秀樹みなみ・ひでき／プロゴルファーである父の影響でゴルフを始め、高校卒業後にティーチングプロ資格を取得。クラブを使うことを主とする指導法が高い評価を得ている。幼少期から鈴木愛を指導するなど、ツアーで活躍する数多くのプロをサポートしている。（株）ボディスプラウト所属。◇ ◇ ◇●神谷のスイングを分析！ 関連記事「神谷そらはなぜ260ヤードもぶっ飛ぶ？ 女子プロも驚いた“右手が上”の超特殊スイング」で詳細が分かります。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【連続写真】インパクト以降で右足を引きずって振り抜く シェフラーのスイング
神谷そらはなぜ260yも飛ぶ？ 女子プロも驚いた“右手が上”の超特殊スイング
マキロイがすごいのは「ボールにかける圧」 真似をするには『タオル軌道ドリル』が◎
ロボット計測で判明！ 一番飛ぶボールはホンマ『D-1』だった
キャディバッグが余裕で4本積める！ マツダの新型CX-5はゴルファー理想の1台か