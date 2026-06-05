千葉ロッテマリーンズは、6月9日の中日戦（ZOZOマリンスタジアム）に俳優の恒松祐里（27）が来場すると発表した。

当日は、映画「スター・ウォーズ」をテーマとするイベントデー「STAR WARS NIGHT」が開催され、試合前にセレモニアルピッチを行い、球場を盛り上げる。

恒松は「初めての始球式。まさか大好きなスター・ウォーズをテーマにしたイベントの日に呼んでいただけるなんて、大変光栄です。初めての事で緊張しているのですが、当日はフォースの力を信じて思いを込めて投球できたらと思います！ライトセーバーの持ち込みも可能とのことで、観客の皆さんの装いを見るのも楽しみです。銀河一の熱い戦いを皆さんと楽しみたいです。よろしくお願いします！」とコメントを寄せた。

＜恒松祐里プロフィール＞1998年10月9日生まれ、東京都出身。05年に俳優デビューし、その後NHK連続テレビ小説「おかえりモネ」やDisney＋「ガンニバル」シーズン2、TX「ひと夏の共犯者」、NHK「テミスの不確かな法廷」など話題作に多数出演。WOWOW連続ドラマW−30「ALIUS−特定事象捜査ファイル−」、7月期TX「ストレンジ−伊藤潤二の夜も眠れぬ奇妙な話−」の放送が控える。