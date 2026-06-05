作詞家で音楽プロデューサーの秋元康氏（68）が4日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。大学生時代に出会った超大物タレントの凄さを語る場面があった。

この日はタレントのタモリとトークを展開。会うのはタモリが司会を務めていた「森田一義アワー 笑っていいとも！」にゲスト出演して以来で「12、13年前ですかね」と語った。

初めて会ったのは、タモリが「オールナイトニッポン」パーソナリティーを務めていた当時で「一番下のはがき選びで」と振り返り、タモリは「そうそう。覚えているよ。大学（生）だったと思うよ」とにこやかに応じた。

秋元氏は「ときどき昔話をするんですけれども、あの時のタモリさんに、絶対に勝てないなと、放送作家で（として）思いました」と回顧。

「発想が違うんですよ、放送作家ってどこかでフォーマットがあって、こういうラジオ番組作りたいっていうのがあるじゃないですか。タモリさんの場合は、興味なんですよね」と表現し、「だから放送の2時間ぐらい前にお入りになって、雑談しているんだけれども、それがネタになっちゃう」と凄さを語った。