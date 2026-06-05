５日前引けの日経平均株価は前日比８０９円２２銭安の６万６６６１円４７銭。前場のプライム市場の売買高概算は１０億６３９５万株、売買代金概算は４兆９６５６億円。値上がり銘柄数は１２２４、値下がり銘柄数は３１９、変わらずは２１銘柄だった。



日経平均株価は続落。前日の米株式市場では、ＮＹダウは８７４ドル高と上昇したものの、半導体関連などハイテク株は安くナスダック指数は下落した。東京株式市場では米ハイテク株安が警戒され、日経平均株価は値を下げて始まった。東京エレクトロン＜8035＞やアドバンテスト＜6857＞、フジクラ＜5803＞といったＡＩ・半導体関連株が値を下げ、日経平均株価は一時１６００円あまり下落する場面があった。売り一巡後は下値に買いが入り、下げ渋った。ただ、東証プライム市場の８割近い銘柄は上昇しており、銀行株や海運株などが買われＴＯＰＩＸは上昇している。



個別銘柄では、村田製作所＜6981＞や太陽誘電＜6976＞、レーザーテック＜6920＞が安く、古河電気工業＜5801＞や三井金属＜5706＞が下落した。ファーストリテイリング＜9983＞やファナック＜6954＞も軟調。半面、キオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞やディスコ＜6146＞は高く、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ＜8306＞や三井住友フィナンシャルグループ＜8316＞が値を上げた。三菱重工業＜7011＞や任天堂＜7974＞、日本郵船＜9101＞も上昇した。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

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