◆女子プロゴルフツアー ヨネックスレディス第１日（５日、新潟・ヨネックスＣＣ＝６４８３ヤード、パー７２）

前週のリゾートトラストレディスで自己最高の２位と健闘した吉沢柚月（ゆづき、三菱電機）は前半の９ホールを３５の１アンダーで回り、吉沢がハーフターンした時点で暫定７位とまずまずのスタートを切った。吉沢は５、６番で連続バーディーを奪った後、７、８番で連続ボギー。それでも、９番でバーディーを取り返す派手なプレーでギャラリーを沸かせている。

９ホールを消化した常文恵が３アンダーで首位に立っている。２４歳の人気プロ六車日那乃（ニトリ）らが２アンダーで２位に続く。

吉沢は、先週のリゾートトラストレディスで、実力者の河本結（リコー）を相手に大会の歴史に残る激闘を演じた。最終ラウンドの最終１８番パー５では、吉沢が約７メートルの長いバーディーパットを沈めて、先に通算１０アンダーでホールアウト。河本は、吉沢の大健闘を拍手でたたえた後、１メートルのバーディーパットをしっかり沈めてプレーオフに突入。１８番パー５で行われたプレーオフでも熱戦が続いた。１ホール目に吉沢が４メートルの微妙な距離のバーディーパットを沈めると、河本は再び１メートルのバーディーパットを沈めた。プレーオフ２ホール目で２オンに成功してバーディーを奪った河本に力負けしたが、２２歳の吉沢も存在感を発揮した。

今季、シード権を持たない吉沢は、前週のリゾートトラストレディスには主催者推薦で出場。今大会は「前週３位以内」の資格で出場権を得た。大会前日の４日、吉沢は「今週も３位以内を目標に頑張ります」と自力でつかんだ出場機会に意欲的に話した。

今週は海外メジャー第２戦の全米女子オープン（米カリフォルニア州リビエラＣＣ）が行われており、日本勢は米女子ツアーに拠点を置く選手を中心に史上最多の２３人が出場。日本ツアーからもメルセデスポイントランク首位の佐久間朱莉（大東建託）、同２位の河本をはじめ、１０位以内の選手のうち８人が全米女子オープンに参戦している。

ランク上位選手の多くが不在の今大会は、初優勝を狙う選手たちにとっては絶好のチャンスだが、２２歳の吉沢は「今大会もいい選手はたくさんいます。コースとの戦いになります」と冷静に話していた。