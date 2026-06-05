「早く帰ってきて！」台風で暴風警報の日…妊婦と3歳を置いて朝まで飲んだ夫の末路
台風で避難指示が出た夜、子どもをひとり抱えて恐怖に震えていた妻のスマホに届いたのは、夫からの「もう少しいる」というひと言でした。嵐の中、夫は居酒屋で笑っていた--。「非常時に家族を守る気がない男」のあまりにもリアルな体験談を、ウーマンエキサイトからご紹介します。
中村さん（34歳）は--妊娠中のお腹を抱えながら、3歳の息子の手をぎゅっと握っていました。
その日、台風の接近は朝から報じられていました。「交通機関が止まるかも。早く帰ってきてね！」。
夫は「早めに切り上げる」と言って出かけましたが、夕方になっても帰りません。暴風警報が発令されたのは午後6時すぎ。中村さんはすぐにLINEを送りました。
「警報出た。息子も怖がってる」
既読がついたのは30分後。返信はひと言でした。
「ごめん飲んでて帰れない」
窓が激しく揺れるたびに、息子が「こわい、ママ」と脚にしがみついてきます。中村さんは息子を膝に乗せながら、片手でスマホを握り続けました。10時、11時、日付が変わっても夫は帰ってきません。電話をかけると、3回に1回しかつながらず、つながっても「もう出るって言ってるじゃん」と声が上擦っていました。
明らかに、まだ飲んでいました。
息子をなだめながら、中村さんはひとりで雨戸を確認し、避難リュックを玄関に出し、もし何かあったときのために実家の母にだけ連絡を入れました。夫には、もう連絡しませんでした。
夫が帰宅したのは翌朝6時。台風が通過したあとでした。スーツのままソファに倒れ込み、「疲れた」とひと言言って眠りました。
中村さんは、その背中を黙って見ていました。
「父親」という自覚が、そこにあったのか
翌日、静かに向き合って話しました。
「妊婦と3歳を置いて、暴風警報の夜に朝まで飲めるんだね」
夫の答えは、こうでした。
「みんな帰らないし、仕方ないじゃん」
仕方ない--。
その言葉を聞いた瞬間、中村さんは「この人に何を言っても無駄だ」と悟りました。謝罪より先に言い訳が出てくる人間は、何度話し合っても変わらない。そう気づいたのです。
それからは、夫に「頼る」という選択肢を消しました。緊急連絡先は実家の母に変更し、出産準備もひとりで進めました。夫婦の会話は必要なことだけ。期待しなければ、裏切られることもありません。
いざというときに動けない人の「仕方ない」は、積み重なるたびに何かを終わらせていきます。
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※この記事は実際に寄せられた体験談をもとに、AIを使用して再構成・脚色しています。
(ウーマンエキサイト編集部)