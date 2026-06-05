◆米女子プロゴルフツアー メジャー第２戦 全米女子オープン 第１日（４日、カリフォルニア州リビエラＣＣ＝６６９９ヤード、パー７１）

２０１９年全英女子オープン覇者の渋野日向子（サントリー）がメジャー２勝目へ好発進を決めた。５バーディー、２ボギーで今季ベストの６８をマーク。トップと２打差の３位につけた。前週までの日米ツアー８戦で予選落ちが５度、最高順位は４７位と苦戦が続く今季だが、メジャーの舞台で上位に顔を出した。

ホールアウト後、Ｕ―ｎｅｘｔで上田桃子のインタビューに応じた。以下、一問一答。

―ナイスラウンド。今日一日を振り返って。

「スタートでしっかりバーディーを取り切れたのが良かったと思うし、後半はよくアプローチ、パターで耐えられたなと思う。本当に最後まで集中力高くできたと思う」

―午後スタート。前日までとはグリーンのコンディションも少し違ったのでは？

「最後の方とか、思ったより転がらないなという感じだった。みんなショートしている場面も多かったと思う。でもしっかりショートパットを打ち切れていたと思う。迷わずいけた」

―リズムよく打っていた。大事なパーパットも決まっていた。（２４年２位、昨年７位の）全米女子オープンが好き？

「まずは１日目はいい集中力でクリアできたと思うので。まだ明日もあるし、明日次第ではあと２日もできると思うので。いいスタートだったと思う」

―コースは長く感じる？

「かなり感じるけど、割り切って。長いクラブを持ってもそんなに怖がることなく振り切れているような感じはあったので。ラフに行こうが、しっかり打ち切ることができた」

―曽雅妮（ヤニ・ツェン、台湾）、ミシェル・ウィー（米国）とのいいペアリング。ジュニア時代に２人を見ていたぐらいの世代だと思うが、回ってみて。

「夢のようなペアリングだった。本当に最初から楽しみながら最後まで回れた。２人ともすごく優しい方なので。ヤニさんもすごく話しかけてくれたり、ミシェルさんも本当に素晴らしいお人柄なので、こんなに回りやすくしていただいてありがたいなと思いながら、楽しんで回っていた」

―日本のギャラリーも多かった。力になった？

「めちゃくちゃなっていると思う」

―いい滑り出し。明日はどういうゴルフを？

「今日は落ち着いてプレーできたけど、やっぱりパーオン率がちょっと少ない印象ではあるので。明日、風がまだ少ない状態でスタートできるけど、ちょっと寒かったりとか色々条件も変わってくると思う。臨機応変にしっかり対応できたらいいかなと思う」