■これまでのあらすじ

娘のアレルギーを何度伝えても覚えない夫。娘の前で揉めたくない妻がモヤモヤを募らせる中、買い物に行ってくれた夫が頼んだものと違うものを買って来た。買い物リストを読んだのかと妻が確認すると、夫は「せっかく行ってやったのに」と逆ギレしだして…。



買い物ひとつまともにできない夫には、何を言っても無駄のようです。逆にヘソを曲げられてしまったようで、ずっと不機嫌な態度を取られていました。

娘が話しかけてもスマホから目を離さないなんて…、父親としてあり得ない。私に不満があるとしても、娘の前ではそういう態度はやめてほしいと伝えましたが、「ダメ出しされたくないし」と嫌味が返ってくるだけでした。もう夫とどう関わっていけばいいのかわからないよ…。そんな中、帰宅中の電車が停まってしまって保育園のお迎えに間に合わないトラブルが発生！やむなく夫にお迎えを頼みました。晩御飯も…さすがに何度も言ったし、大丈夫…だよね…？

※この漫画は実話を元に編集しています

イラスト:胃腹ぺこ（イラスト監修：インクルーズ）(ウーマンエキサイト編集部)