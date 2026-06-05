お笑いコンビ「ダブルヒガシ」が4日放送のABCテレビ「やすとものいたって真剣です」（木曜後11・17）に出演。東京生活について語った。

今年4月、拠点を大阪から東京に移した2人は「帰って来ました」と、在阪局での仕事に満面の笑み。「おかえり〜」と歓迎された。

大阪時代にかわいがってもらっていた「海原やすよ ともこ」から新生活について問われると、大東翔生は「静かな家がよかったんですよ、隣とか防音で。静かな家だけを目指して入ったんですけど」と新居について語り始めた。

だが「ペット禁止やのに、隣が無断で犬2匹飼ってて。僕が寝室でせき払いだけで、ワンワンッ！ワンワンッ！って…」と吐露。想定外の騒がしさに巻き込まれていることを明かした。

また、2人は移動の苦労を口にした。東良介が「電車めっちゃ（路）線多いし、どの駅降りても梅田ぐらいの規模なんですよ」と戸惑いを口にすれば、大東も「駅名もなじみないんですよ…牛込柳町！とか馬喰！とか…怖いんですよ」と、おどろおどろしい声色で駅名を紹介し、笑わせた。

海原ともこの「（街の規模が巨大）でも、ちょっとひと筋入ったら静かすぎて怖くない？」との指摘には大きくうなずき、「めっちゃ暗いっすよ、住宅街！」と東。大東も「めっちゃ静かで、救急車の音だけ…。ちょっと大阪の音と違うんですよ。大阪はピーポーピーポー、東京はイー！オー！イー！オー！」と鋭く強い音だという印象を再現し、苦笑い。東京への不慣れさ全開だった。