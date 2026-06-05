三井出版は5日、公式SNSを通じ、同社三井COMICSで連載している人気作「織田家の悪役令嬢 〜今世はのんびり過ごすはずがなぜか『女孔明』と呼ばれてます〜」について、連載を終了すると発表した。

同作は原作・小鳥遊真氏、作画・絢月みる氏による作品。「小説家になろう」にて2024年歴史ジャンル四半期1位、第6回アース・スターノベル大賞ノベルに入選した人気作のコミカライズで、三井COMICSで連載していた。織田信長の叔母・織田つやが現代に生まれ変わるも、ひょうんなことから戦国時代に舞い戻り、現代の知識を武器に戦国時代で活躍し“女孔明”と呼ばれるようになる戦国転生ファンタジー。

この日、同社は「このたび、弊社の編集リソース・人員体制の不足により、作家の皆様への適切なサポートが困難な状況が続いたことを理由に、弊社での連載を終了する運びとなりました」と発表。「本件は弊社の体制上の問題によるものであり、先生方に非は一切ございません」と説明した。

「小鳥遊先生・絢月先生には、弊社の事情をご理解いただき、他社に移籍等の別の形でお届けする手段を模索する形でお許しをいただきました。その寛大なるご対応に、心より感謝申し上げます」と作者への感謝を伝えた。

最後に「原作を有する『アース・スターエンターテイメント株式会社』様をはじめ、関係各所の皆様にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます」と謝罪し「読者の皆様には作品の行く末を引き続き応援していただけますと幸いです。本当に申し訳ございませんでした」と締めくくった。

原作の小鳥遊真氏はSNSを通じ「正直、僕も混乱はしているのですが、楽しみにしていた読者の皆様にはこのような結果になり、申し訳ございません」と読者へ呼びかけた。