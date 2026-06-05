俳優の福士蒼汰（33）が、別人級の“激変”ショットを披露し、驚きの声が寄せられている。

【映像】福士蒼汰の“激変”ショット（複数カット）

これまでもSNSで、仕事現場でのオフショットやドラマ撮影のため滞在していたカナダでのプライベートショットなどを見せてきた福士。

2026年4月28日は、出演した映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』のジャパンプレミアに出席。犯罪集団のボス・村田蓮司役を演じるため、体重を15キロ増量したことを明かしていた。

福士蒼汰、ワイルドなひげと腕の筋肉を公開

6月2日はInstagramを更新。「『TOKYO BURST-犯罪都市-』公開されました。犯罪集団のBOSSを演じました。気づいてもらえなくてうれしいです。公開したばかりなので、たくさん見てあげてください！」と報告し、がっしりとした腕の筋肉やワイルドなひげが印象的なオフショットを公開している。

福士の“激変”した姿にファンからは、「別人すぎて腰抜かす」「すさまじいギャップ」「こんなに変われるのすごい」など、驚きの声が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）