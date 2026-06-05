BALLISTIK BOYZの深堀未来と木津つばさがW主演を務める映画『デス≠キル／ゲーム』が、10月2日より丸の内ピカデリーほかにて全国公開されることが決定した。

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本作は、借金、不祥事、孤独など、現代社会の歪みの中で居場所を失った者たちが、自らの命と引き換えに巨額の賞金を狙う残酷な「死のデスゲーム」に挑むソリッドシチュエーションスリラー。

脚本は『僕の大好きな妻！』（東海テレビ・フジテレビ系）の池谷雅生、監督は『最近、よく死んでます』の金本真吾が務めた。

舞台は、外界から遮断された不気味な廃校。ルールは至ってシンプル。襲い来る謎の殺人鬼「モンスター」から逃げ延び、課せられた試練をクリアすること。しかし、その過程で突きつけられるのは、仲間を裏切らなければ生き残れないという非情な選択の連続だった。

W主演を務めるのは、BALLISTIK BOYZのメンバーの深堀と、舞台『東京リベンジャーズ』や舞台『Dr.STONE』などで主演を務める木津。2人はともに本作が映画初主演となる。

さらに、彼らとともにデスゲームに巻き込まれる参加者たちも決定。謎めいた女性・咲良美月をガールズ・パフォーマンスグループ・Girls²の山口綺羅、驚異的な観察力と分析力を持つ山田翔太役を8人組ボーイズグループ・OCTPATHの太田駿静、売れない劇団員・星野誠役を6人組ボーイズグループ・ENJINの中林登生が演じる。

さらに、ある事件をきっかけに免職となった元警察官・佐々木謙吾役を『王様戦隊キングオージャー』（テレビ朝日系）の千綿勇平、芸能界での再起をかけて闇バイトに応募した元地下アイドル・北川まなみ役を元NMB48の横野すみれが務める。

また、元ホスト・蓮役で八神蓮、投資に失敗し多額の借金を背負った元IT企業 CEO・工藤慎一役で富士岡青、ミッションスクールの教師・田中由美役で倉島颯良が出演し、この冷酷なゲームを支配する管理人・オルドス鷹峰役を、元BOYS AND MENの水野勝が務める。

あわせて公開されたポスタービジュアルには、幾重にも重なり合うデザインによって、登場人物たちがひた隠しにしてきた「過去の罪」や「借金」を、ゲームという過激な手段によって一枚ずつ剥がされていく過程が表現されている。

さらに、9月5日に東京、9月6日に大阪にて、キャスト登壇のSPECIAL EVENTが開催されることも決定した。

コメント深堀未来（鈴木拓夢役）BALLISTIK BOYZ の深堀未来です。この度は、初めての映画の出演、そして、初めての主演を務めさせていただきました！中々慣れない現場ではありましたが、共演者さんやスタッフさんに優しくしていただき、自分らしいお芝居が出来たと思っています！デスゲームという緊張感満載でドキドキするストーリーを存分に楽しみながら、もし自分だったらどうするのか、窮地に立たされた時人間はどうなるのかなど色々な感覚で観て頂きたいと思っています！ 僕が演じさせていただいた鈴木拓夢は誠実で責任感のある主人公で拓夢のみんなを守りたい気持ち、親友との絆など彼の人間性にも是非注目して観てみてください！

木津つばさ（羽賀慎也役）羽賀慎也役の木津つばさです。私事ですが今作が初の主演映画となります。W主演という責任感の中で、主演の深堀未来さんをはじめとした素敵な共演者の皆様そして金本組のスタッフの皆様と共に静岡県の伊東ロケーションサービスさん協力の下、泊まり込みの撮影をさせて頂きました。拓夢そして羽賀を含めた個性豊かな登場人物達と共に生きるか死ぬかの土俵際の物語を紡いで参りました。手に汗握る緊張感を是非スクリーンを通して体感しに来て頂けると幸いです。作品に関わってくださる全ての皆様が、観に来てくださる全ての皆様が、この先も明るい未来へ向かえるようにと希望を込めて、『デス≠キル/ゲ―ム』2026年10月2日より丸の内ピカデリーほかにて劇場公開です。この映画が皆様の人生をまた彩る作品となりますよう願っております。（文＝リアルサウンド編集部）