7月1日より放送がスタートする奥智哉と杢代和人（原因は自分にある。）のW主演ドラマ『君は夏のなか』の追加キャストとして、芳村宗治郎、平川聖大、駒井蓮、今井柊斗、大下ヒロトの出演が発表された。

参考：奥智哉＆杢代和人、『君は夏のなか』でW主演 脚本は『40までにしたい10のこと』齊藤よう

本作は、古矢渚による同名漫画を原作とした、共通の趣味を持つ男子高校生の青春恋愛劇。脚本は、『40までにしたい10のこと』（テレ東系）で全編脚本を執筆した齊藤ようが担当し、監督は、『シュガードッグライフ』（ABCテレビ・テレビ朝日）の佐々木梢、『25時、赤坂で Season2』（テレ東系）の芳賀俊が務める。

映画が好きでどこにでもいる普通の高校生で、人よりちょっとだけ不器用でまっすぐな性格の戸田渉を奥、同じく映画が好きな誰もが振り返る学年一の人気者で、実は渉に対してある“想い”や“過去の秘密”を抱えている佐伯千晴を杢代がそれぞれ演じ、W主演を務める。

新たに渉の中学時代からの親友で、成績優秀な関口佳祐役を芳村、同じく渉の友人で、明るい性格のスポーツマン・平岡大輝役を平川、渉の数少ない女友達で、良き理解者の浅田実花役を駒井がそれぞれ務める。

さらに、 2人の大学編から登場し、重要な役柄となる、千晴の友人で映画研究部に所属しながら映画監督を目指している秋吉夕役で今井、渉のバイト先の先輩で渉を気にかけてくれている新見聡役で大下が出演する。

あわせて、キラキラと輝く波打ち際に包まれながら、清涼感あふれる夏のなかに溶け込むような渉（奥智哉）と千晴（杢代和人）の姿を捉えたメインビジュアルも公開された。

コメント芳村宗治郎（関口佳祐役）ぐっちこと関口佳祐役、芳村宗治郎です。ぐっちは作品の中で箸休めとなるようなキャラクターです。男子高校生らしくはっちゃけていて、渉、平岡と共にバカな話を永遠に繰り返して青春をしています。撮影外でも三人でいろいろな話をしながら、その仲の良いイメージを作品にぶつけています！ ぐっちにとっての渉はかけがえのない親友です。渉と佐伯、二人の雰囲気や空気感とはまた違った三バカのやりとりを箸休めとしてご覧ください。

平川聖大（平岡大輝役）平岡大輝役で出演させていただきます、平川聖大です。季節も徐々に暖かくなってきましたが、この作品は心温かくも爽やかな青春を感じられる素敵なドラマです！そして渉、関口、平岡、浅田のアオハルなワチャワチャがとても愛らしいので、ぜひそこにも注目してみてください。皆様に「平岡推せる!」と思っていただけるよう、演じていきたいと思います。頑張ります！

駒井蓮（浅田実花役）出演が決まった際は、ああ、今年の夏はとても瑞々しくてかけがえのない夏になるだろうな、と思いました。撮影中も、同じクラスのメンバーとお芝居をする中で、10 代にしかない心の機微や無鉄砲さがカタチになっていくのがとても楽しく、渉や佐伯くんの姿にも彼らなりの揺れや逞しさがあって、より一層応援したくなりました。皆さんも是非、この夏を共に駆け抜けていただけたら嬉しいです。

今井柊斗（秋吉夕役）この度、秋吉夕役を演じさせていただきます、今井柊斗です。出演が決まった際に原作を読ませていただき、主人公である渉と千晴の二人が、ピュアで繊細に透明感を放ちながら紡いでいくストーリーに尊さと温かさを感じました。僕が演じる秋吉という役も、彼らと同じ時間をピュアに過ごしながら、さまざまな感情を与えてくれる存在です。是非、放送を楽しみにしていただけたら嬉しいです。

大下ヒロト（新見聡役）初めまして。大下ヒロトです。僕は、渉君のバイト先の先輩・新見聡を演じます。6月とは思えない暑さの中、汗をかきながら、「ふぅー」と深呼吸をしながら撮影をしております。新見は少し年上の先輩なので、2 人の関係性を温かく見守っていきたいと思っております。是非、よろしくお願いいたします！（文＝リアルサウンド編集部）