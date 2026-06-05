開催：2026.6.5

会場：リグリー・フィールド

結果：[カブス] 7 - 6 [アスレチックス]

MLBの試合が5日に行われ、リグリー・フィールドでカブスとアスレチックスが対戦した。

カブスの先発投手は今永昇太、対するアスレチックスの先発投手はジョン・ギンで試合は開始した。

4回表、3番 シェイ・ランゲリアーズ 3球目を打って右中間スタンドへのホームランでアスレチックス得点 CHC 0-1 ATH

6回表、1番 ヘンリー・ボルテ 初球を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでアスレチックス得点 CHC 0-2 ATH、3番 シェイ・ランゲリアーズ 2球目を打ってセンターへのツーランランニングホームランでアスレチックス得点 CHC 0-4 ATH

6回裏、1番 ピート・クローアームストロング 4球目を打ってライトスタンドへのホームランでカブス得点 CHC 1-4 ATH

7回表、5番 タイラー・ソダーストロム 5球目を打って左中間スタンドへのホームランでアスレチックス得点 CHC 1-5 ATH、6番 ヨナ・ハイム 2球目を打ってセンターへのホームランでアスレチックス得点 CHC 1-6 ATH

7回裏、5番 イアン・ハップ 2球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでカブス得点 CHC 3-6 ATH

9回裏、5番 イアン・ハップ 5球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでカブス得点 CHC 4-6 ATH、7番 モイセス・バレステロス 2球目を打ってショートへのタイムリーヒットでカブス得点 CHC 5-6 ATH、9番 ダンスビー・スワンソン 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでカブス得点 CHC 6-6 ATH、1番 ピート・クローアームストロング 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでカブス得点 CHC 7-6 ATH

試合は7対6でカブスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はカブスのライアン・ロリソンで、ここまで4勝1敗0S。負け投手はアスレチックスのジョエル・クーネルで、ここまで1勝2敗4S。

なお、カブスの鈴木誠也はこの試合で1打数、1安打、0打点、打率は.243。さらに、カブスの今永昇太はこの試合で6.0回を投げ、6安打（4本塁打）、6失点、5奪三振、防御率は4.74となっている。

ここまでカブスは33勝30敗で5.5ゲーム差の（ナ・リーグ）中地区4位。一方アスレチックスは30勝32敗で2.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区2位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-05 13:06:29 更新