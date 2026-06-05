開催：2026.6.5

会場：ダイキン・パーク

結果：[アストロズ] 1 - 5 [パイレーツ]

MLBの試合が5日に行われ、ダイキン・パークでアストロズとパイレーツが対戦した。

アストロズの先発投手は訒緂威、対するパイレーツの先発投手はジャレッド・ジョーンズで試合は開始した。

1回表、4番 ライアン・オハーン 6球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 HOU 0-1 PIT

6回表、3番 ブライアン・レイノルズ 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 HOU 0-2 PIT、4番 ライアン・オハーン 初球を打ってライトスタンドへのツーランホームランでパイレーツ得点 HOU 0-4 PIT、9番 ジャレド・トリオロ 3球目を打ってショートゴロ しかしショートがエラーでパイレーツ得点 HOU 0-5 PIT

6回裏、4番 イサク・パレデス 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでアストロズ得点 HOU 1-5 PIT

試合は1対5でパイレーツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はパイレーツのジャレッド・ジョーンズで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はアストロズの訒緂威で、ここまで3勝4敗0S。パイレーツのムジンスキにセーブがつき、4勝3敗1Sとなっている。

ここまでアストロズは28勝36敗で5.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区4位。一方パイレーツは34勝29敗で4.5ゲーム差の（ナ・リーグ）中地区2位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-05 13:06:30 更新