25歳で迎えるW杯…久保建英は自然体「欲張らずに」 年下選手にも言及「おもろいですよ、塩貝君」
日本代表MF久保建英が、FIFAワールドカップ2026開幕前の6月4日に25歳の誕生日を迎えたことについてコメント。日本代表での立ち位置や抱負についても語った。
前回のカタールW杯では21歳でメンバー入りを果たした久保も、選手としてより成熟する25歳になった。節目となる年齢について問われると「いや、まあ分かんないです。誕生日なんで嬉しいですけど」と述べ「メンタル的にも僕若いんで」と、特に年齢を意識していないことを明かした。
とはいえ、年齢が上がるとチームに年下の選手も増えてくる。久保も「おもろいですよ、塩貝君」と、カタールW杯当時の自身の年齢と同じ21歳のFW塩貝健人について言及。「僕とはまた違った感じ。ちょっとね、日本人っぽくないところがあって」と、ギラギラした言動でも注目される逸材アタッカーを評した。
25歳になって迎える北中米W杯。久保は「欲張らずにまずはワールドカップで勝てたらいいかなと思ってるんで」と、あくまで自然体だ。
「先のことは見ず、まずはオランダ戦に向けて良い準備をしたいなと。練習でできることをやってコンディション上げていきたいなと思います」
前回のカタールW杯では21歳でメンバー入りを果たした久保も、選手としてより成熟する25歳になった。節目となる年齢について問われると「いや、まあ分かんないです。誕生日なんで嬉しいですけど」と述べ「メンタル的にも僕若いんで」と、特に年齢を意識していないことを明かした。
25歳になって迎える北中米W杯。久保は「欲張らずにまずはワールドカップで勝てたらいいかなと思ってるんで」と、あくまで自然体だ。
「先のことは見ず、まずはオランダ戦に向けて良い準備をしたいなと。練習でできることをやってコンディション上げていきたいなと思います」