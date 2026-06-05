モナキ『あつまれ！ちきゅうキッズ いろりろ』ダンスのおにいさんに就任！かわいすぎる動物衣装で童謡ダンス披露

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モナキが、読売テレビ『あつまれ！ちきゅうキッズ いろりろ』のダンスのおにいさんに就任した。

■放送終了後にはモナキのダンス動画が公開される

読売テレビで毎週金曜あさ10時55分から放送中、番組キャラクターの「りろりろ」が“地球の面白いこと探検家”の「たいいくにいちゃん」こと岡崎体育とともに、いろいろな“楽しい”に溢れた世界を大冒険、子どもの“夢中”をわしづかみにする子ども向け番組『あつまれ！ちきゅうキッズ いろりろ』。2023年には「日本民間放送連盟賞 優秀賞」を受賞するなど好評を博している。

このたび、6月12日の放送回より、番組オリジナルアレンジの童謡にあわせてDJりろりろと一緒にダンスをする大人気コーナー「エンディングダンス」の新しい“ダンスのおにいさん”として、純烈のリーダー・酒井一圭がプロデュースを手掛け、デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」がSNSを中心に大きな話題を呼んでいるモナキの就任が決定した。

5月に行われた収録では「線路は続くよどこまでも」と「ゆかいなまきば」のダンスを披露、「線路は続くよどこまでも」ではメンバーカラーが入った車掌風の衣装を身に着け、「ゆかいなまきば」ではじんがヒヨコ、おヨネがアヒル、ケンケンが子ぶた、サカイJr.が子牛の“かわいすぎる”衣装に身を包み個性あふれるダンスを披露、いつものイメージとは少し異なるモナキに注目だ。

また、放送終了後にはいろりろ公式YouTubeチャンネルにもモナキのダンス動画がアップされる。

■番組情報

読売テレビ『あつまれ！ちきゅうキッズ いろりろ』

毎週金曜 10:55～

出演：りろりろ、岡崎体育（たいいくにいちゃん）、モナキ

■リリース情報

2026.04.08 ON SALE

SINGLE「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」（Aタイプ・Bタイプ）

2026.07.29 ON SALE

SINGLE「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」（Cタイプ・Dタイプ）

■関連リンク

番組サイト

https://www.ytv.co.jp/iroriro/

モナキ OFFICIAL SITE

https://monaki.fanpla.jp/